Srbska vladajoča stranka razglasila zmago v večini občin in mest

Volilni uspeh Srbske napredne stranke (SNS) je predstavil srbski predsednik in nekdanji predsednik stranke Aleksandar Vučić, ki pa je priznal, da rezultati v Nišu niso takšni, kot bi si jih želeli

Srbska vladajoča stranka SNS je razglasila zmago na nedeljskih volitvah v večini občin in mest, med njimi tudi v Beogradu, Novem Sadu in Nišu. V slednjem je SNS ostala brez večine in bi opozicija lahko s tesno večino prevzela oblast, poročajo srbski mediji.

Volilni uspeh Srbske napredne stranke (SNS) je v nedeljo zvečer predstavil srbski predsednik in nekdanji predsednik stranke Aleksandar Vučić, ki pa je priznal, da rezultati v Nišu niso takšni, kot bi si jih želeli.

V Nišu, ki je tretje največje srbsko mesto, je SNS po vseh preštetih glasovih dobila 29 od skupno 61 mandatov, s 16 mandati pa ji sledi lista prvaka opozicije Dragana Milića, ki računa na oblikovanje večine z ostalimi opozicijskimi strankami.

Iz ust opozicijskih voditeljev v Nišu je bilo slišati, da bodo že danes začeli pogovore in poudarili, da ne nameravajo sodelovati z SNS.

Milić je v zmagovalnem govoru dejal, da je "Niš od danes svobodno mesto" in da z mestom nikoli več ne bo upravljala "nevidna beograjska roka".

Vladajoča stranka medtem slavi prepričljivi zmagi v dveh največjih krajih, Beogradu in Novem Sadu, kjer je osvojila večino.

Po navedbah premierja in aktualnega predsednika SNS Miloša Vučevića, je strankarska lista slavila na vseh nedeljskih lokalnih volitvah z izjemo štirih krajev na skrajnem severu in jugu, kjer večino volilnega telesa tvorijo pripadniki madžarske oziroma bošnjaške manjšine.

Na lokalnih volitvah v Srbiji je v nedeljo 4,2 milijona volivcev izbiralo predstavnike v skupno 89 občinah in mestih.

Lokalne volitve so potekale v mestih in občinah, kjer niso potekale že decembra. V Beogradu so jih ponovili, ker na decembrskih volitvah nobena stranka ni osvojila večine v 110-članski mestni skupščini.

Volitve v Beogradu in na predčasnih parlamentarnih volitvah so zaznamovale tudi obtožbe o domnevnih nepravilnostih, o katerih so poročali tako domači kot tuji opazovalci. Nič drugače ni bilo v nedeljo, ko so z volišč prihajala poročila o nepravilnostih, kot sta kupovanje glasov in organizirana dostava volivcev z avtobusi na volišča.

Opozicija je pred ponovnim razpisom volitev postavila več zahtev glede volilnih pogojev. Ker oblast ni izpolnila vseh zahtev, je del opozicijskih strank volitve v Beogradu bojkotiral.

