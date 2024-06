Dodatne žrtve v izraelskih napadih na Gazo

Izrael kljub obnovljenim prizadevanjem za prekinitev ognja v Gazi nadaljuje napade na palestinsko enklavo

Izrael kljub obnovljenim prizadevanjem za prekinitev ognja v Gazi nadaljuje napade na palestinsko enklavo. Danes so tako izraelske sile ubile najmanj 26 ljudi, po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice pa so napadle tudi ozemlje Sirije in pri tem ubile najmanj 16 borcev.

Izraelska vojska je ponoči ubila najmanj 12 ljudi med obstreljevanjem krajev Rafa in Han Junis na jugu Gaze, kjer se nahaja velika večina notranje razseljenih Palestincev. Še deset ljudi je bilo ubitih v begunskih taboriščih v osrednjem delu uničene enklave, poroča palestinska tiskovna agencija Wafa. Kasneje je katarska televizija Al Jazeera poročala še o štirih smrtnih žrtvah obstreljevanja mesta Gaza na severu.

Izraelske letalske sile so ponoči izvedle tudi napade na ozemlju Sirije, so sporočili iz Sirskega observatorija za človekove pravice.

Nevladna organizacija s sedežem v Angliji je poročala o napadu na tovarno v bližini Alepa na severu države, v katerem je bilo po nizu močnih eksplozij ubitih najmanj 16 "proiranskih borcev" iz Sirije in tujine.

Izraelski napad je brez navedb podrobnosti potrdila tudi sirska vojska, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Medtem se nadaljuje tudi medsebojno čezmejno obstreljevanje med Izraelom in libanonskim gibanjem Hezbolah.

Izrael pogosto obstreljuje sosednjo Sirijo, katere del od leta 1967 tudi okupira. Napadi so usmerjeni predvsem na skupine, ki jih podpira Iran in med katere spada tudi Hezbolah. Od napada pripadnikov palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra so izraelske sile okrepile tudi svoje napade na Sirijo in Libanon.