Kitajska zavrača obtožbe o pritisku na države glede udeležbe na vrhu o Ukrajini

S tem se je Peking odzval na obtožbe ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je ob robu varnostne konference Shangri-la v Singapurju izjavil, da Kitajska skuša preprečiti državam udeležbo na mirovni konferenci

Kitajska je danes zanikala obtožbe ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da skuša državam preprečiti udeležbo na mirovni konferenci za Ukrajino, ki bo potekala sredi junija v Švici. Peking je sicer do konference kritičen, saj meni, da ta brez udeležbe Moskve ne bo imela pomembne vloge pri ponovni vzpostavitvi miru.

"Glede mirovnih pogajanj je stališče Kitajske pošteno in pravično. Ni usmerjeno proti nobeni tretji državi in seveda ni usmerjeno proti temu, da Švica gosti vrh za mir," je na novinarski konferenci dejala tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning. Dodala je, da Peking glede konference ne izvaja nikakršnega pritiska na druge države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

S tem se je Peking odzval na obtožbe Zelenskega, ki je v nedeljo ob robu varnostne konference Shangri-la v Singapurju izjavil, da Kitajska skuša preprečiti državam udeležbo na mirovni konferenci.

"Glede mirovnih pogajanj je stališče Kitajske pošteno in pravično. Ni usmerjeno proti nobeni tretji državi in seveda ni usmerjeno proti temu, da Švica gosti vrh za mir."



Mao Ning,

tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva

Mirovno konferenco za Ukrajino bo gostil švicarski Luzern med 15. in 16. junijem. Švicarska vlada, ki dogodek organizira na prošnjo Ukrajine, je sporočila, da so povabili 160 delegacij, med njimi pa ni Rusije. Po navedbah Zelenskega je udeležbo doslej potrdilo več kot sto držav in organizacij. Konference naj bi se udeležila tudi Slovenija.

Zelenski je v preteklih dneh k udeležbi večkrat pozval tudi predsednika ZDA in Kitajske. V luči tega pa je Kitajska v petek napovedala, da se mirovne konference verjetno ne bo udeležila, saj na njej ne bo sodelovala Rusija. Ob tem je pojasnila, da konferenca brez sodelovanja Moskve ne bi imela pomembne vloge pri ponovni vzpostavitvi miru v Ukrajini.

Med današnjim obiskom v Manili se je Zelenski medtem zahvalil Filipinom za potrditev udeležbe na prihajajoči konferenci v Švici. Na srečanju s filipinskim kolegom Ferdinandom Marcosom je tudi napovedal, da namerava Ukrajina letos odpreti veleposlaništvo v Manili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.