RTV / »Ko so časi hudi, se vidi, kdo je pripravljen tvegati«

IZJAVA DNEVA

"Ko so časi hudi, se vidi, kdo je pripravljen tvegati. Sama sem zavedna tej hiši, sem nekako človek za hude čase in ni mi težko prevzeti v. d.-jevstva, čeprav je situacija na RTV Slovenija daleč od rožnate. Človek, ki je pripaden tej hiši, bo v takšnem trenutku rekel ja, ker vemo, da je v lepih časih kandidatov veliko, ko so časi slabi, pa ni nikjer nobenega."

(Nekdanja direktorica Televizije Slovenija Natalija Gorščak, ki bo po odstopu Zvezdana Martića začasno prevzela položaj predsednice uprave RTV Slovenija; via Večer)