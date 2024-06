Netanjahu / »Bidnov načrt za prekinitev ognja v Gazi je nepopoln«

Izraelski premier kritičen do ameriškega predsednika

Za izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je najnovejši načrt predsednika ZDA Joeja Bidna za prekinitev ognja na območju Gaze in izpustitev talcev nepopoln, je danes sporočila izraelska vlada. Njegov predlog so medtem danes podprle članice skupine G7, ki enako kot Biden pozivajo palestinsko gibanje Hamas, naj ga sprejme.

Netanjahu je po besedah tiskovnega predstavnika izraelske vlade Davida Mencerja danes ocenil, da bi "vojno ustavili s ciljem vrnitve talcev", nato pa bi potekali novi pogovori o načinih za dosego izraelskega cilja vojne, to je uničenja palestinskega islamističnega gibanja Hamas.

V Netanjahujevem uradu so v ločenem sporočilu za javnost zanikali, da bi Izrael pristal na prekinitev ognja, ne da bi bili pred tem izpolnjeni njegovi pogoji, kot so to trdili viri v ZDA. To je dejal Netanjahu po zasedanju parlamentarnega odbora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelski premier je v video sporočilu danes zagotovil še, da si vlada na nešteto načinov prizadeva, da bi zagotovila vrnitev talcev, ki jih je Hamas ugrabil v napadu na Izrael 7. oktobra lani, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Skrajno desna izraelska ministra za finance in nacionalno varnost, Bezalel Smotrič in Itamar Ben-Gvir, sta v soboto zagrozila z odstopom in razpadom vladajoče koalicije, če bo Netanjahu sprejel Bidnov predlog. Oba sta ocenila, da bi sprejem predloga pomenil opustitev začrtanega cilja o uničenju Hamasa. To stališče in grožnje sta ponovila tudi danes.

Vodja izraelske opozicije Jair Lapid pa je menil, da Bidnovega predloga ne gre ignorirati, in Netanjahuju obljubil podporo, če bi njegovi skrajno desni koalicijski partnerji odšli iz vlade.

Biden je v petek predstavil nov načrt za prekinitev ognja v Gazi, ki bi v treh fazah vodil do trajnega premirja. Prva faza predvideva prekinitev ognja za šest tednov, umik izraelske vojske iz Gaze ter izpustitev izraelskih talcev in tudi nekaj sto palestinskih zapornikov, ki so zaprti v Izraelu. Naslednji dve fazi predvidevata trajen konec spopadov in obnovo območja Gaze.

Palestinsko gibanje Hamas je v soboto sporočilo, da na predlog gleda pozitivno. Kot so sporočili, so pripravljeni pozitivno in konstruktivno obravnavati vsak predlog, ki temelji na trajni prekinitvi ognja, pod pogojem, da temu Izrael izrecno izrazi svojo zavezanost.

Bidnov predlog so danes podprli voditelji držav članic skupine G7, ki jo poleg ZDA sestavljajo še Kanada, Japonska, Francija, Nemčija, Italija in Španija. "Pozivamo Hamas, naj sprejme ta dogovor, ki ga je Izrael pripravljen uresničiti, in pozivamo države, ki imajo vpliv na Hamas, naj pomagajo zagotoviti, da bo to storil," so zapisali v skupni izjavi.

Podoben odziv je danes v pogovoru s katarskim emirjem Tamimom Bin Hamadom al Tanijem izrazil tudi Biden. Med drugim je dejal, da "edino oviro na poti do sprejetja predloga za prekinitev ognja v Gazi predstavlja Hamas", so sporočili iz Bele hiše.

Biden je po navedbah Bele hiše potrdil "pripravljenost Izraela, da nadaljuje s pogoji, ki so bili zdaj ponujeni Hamasu". Potrdil je, da si bodo ZDA skupaj z Egiptom in Katarjem prizadevale za popolno izvajanje celotnega sporazuma. Ob tem je pozval Katar, naj zagotovi, da bo Hamas sprejel dogovor.