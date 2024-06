»Države ne sklicujejo referendumov za priznanje držav«

Odbor državnega zbora za zunanjo politiko je podprl predlog vlade za priznanje neodvisnosti in suverenosti Palestine

Odbor državnega zbora za zunanjo politiko je podprl predlog vlade za priznanje neodvisnosti in suverenosti Palestine. Za sklep je glasovalo devet članov odbora, proti so bili trije poslanci SDS. Podporo so v razpravi napovedali poslanci koalicijskih strank, na drugi strani pa so razloge proti nizali poslanci SDS in NSi.

Ti so med drugim izpostavljali, da za priznanje Palestine niso izpolnjeni pogoji, ter opozorili, da vlada ni pretehtala posledic, ki jih bo priznanje imelo za odnose med Slovenijo in Izraelom. Tako poslanci SDS kot NSi so opozarjali, da ni pravi trenutek za to, da Slovenija podpre Palestino, tudi zato, ker nima legitimnega vodstva.

Poslanci iz vrst koalicijskih strank so na drugi strani poudarjali pomen čimprejšnjega priznanja Palestine, tudi v luči vprašanja bodočih mirovnih pogajanj, ki bodo lahko produktivna le, če se bosta pogajala enakovredna partnerja.

Vprašanje priznanja Palestine je "vroče in bo vroče še dolgo", priznanje pa bo imelo posledice za Slovenijo in zelo malo za razmere na Bližnjem vzhodu, je dejal predsednik SDS Janez Janša. Razpravo v tednu pred evropskimi volitvami je označil za politično dejanje, ki ni povezano s solidarnostjo ali humanimi občutki.

Jernej Vrtovec (NSi) je menil, da je razprava močno okrnjena, ker se dogaja tik pred evropskimi volitvami. Strinjal se je s trditvami, da je trenutek priznanja po 7. oktobru lani precej bolj neprimeren, kot bi bil prej. Gre za državo, ki nima ustave, ne priznava pravil, ni demokratična, je dejal.

Matej Tašner Vatovec (Levica) se ni strinjal s tem, da Palestine ne bi smeli priznati zaradi dogodkov 7. oktobra lani, saj se ta "ni zgodil v vakuumu". Menil je, da bi morala Slovenija Palestino priznati precej prej.

Slovensko priznanje Palestine ni slepi naboj, ampak sporočilo, da se je treba vendarle začeti enakovredno pogovarjati, je dejal Dušan Stojanovič (Gibanje Svoboda). Predrag Bakovič (SD) pa je poudaril, da je priznanje pravi korak, saj bo ustvarilo bolj enakovredne in pravične pogoje za pogajanja.

Po besedah Anžeta Logarja (SDS) je ključno vprašanje, ali ima priznanje smisel, če neposredno ali vsaj posredno ne prispeva h koncu morije v Gazi. Zanimalo ga je, kaj "solo priznanje" pomeni v odnosu med Slovenijo in Izraelom.

Zunanja ministrica Tanja Fajon pa je opozorila, da poziv izraelskega zunanjega ministra Izraela Kaca, naj DZ ne sprejme sklepa o priznanju Palestine, razume kot vmešavanje Izraela v notranjepolitične zadeve Slovenije. Morda je posledica tega tudi predlog SDS za razpis referenduma, je menila.

Na njeno izjavo se je odzval Janša. Tega, da zunanje ministrstvo neke države reagira na napovedan akt druge države, po njegovem ni mogoče označiti za vmešavanje. Dodal je, da iransko zunanje ministrstvo poziva države, naj priznajo Palestino, slovenska vlada pa je temu sledila.

SDS je tik pred sejo odbora vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o priznanju Palestine, kar bo za vsaj 30 dni odložilo sprva za torek načrtovano odločanje na izredni seji državnega zbora. V luči tega predloga je nekdanji predsednik republike Danilo Türk v razpravi na OZP opozoril, da je treba v Sloveniji razmišljati tudi o tem, kaj pomeni biti suverena država.

Slovenija je suverena država, njene odločitve niso odvisne od tega, kakšna skupina se bo oblikovala glede priznanja Palestine. "Tu vidim problem referenduma: države ne sklicujejo referendumov za priznanje držav," je opozoril Türk in posvaril pred ustvarjanjem dvomov v suverenost države.