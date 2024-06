Fauci / »Nemogoče je, da bi viruse netopirjev spremenili v virus, ki je povzročil pandemijo«

V času pandemije covida-19 glavni strokovnjak ameriške vlade odgovarja na kritike

Nekdanji direktor inštituta za alergije in nalezljive bolezni pri ameriškem inštitutu za zdravje je bil v preteklih letih predvsem na udaru podpornikov nekdanjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa, ki se je tudi sam javno spopadal s Faucijem

Ameriški znanstvenik Anthony Fauci, ki je bil glavni vladni strokovnjak pri spopadanju ZDA s pandemijo covida-19, je v ponedeljek odbijal napade republikanskih kongresnikov glede zdravstvenih ukrepov, ki jih je zagovarjal v tistem času. Za upokojenega imunologa in njegovo družino zaradi groženj teoretikov zarot skrbi varnostna služba.

Nekdanji direktor inštituta za alergije in nalezljive bolezni pri ameriškem inštitutu za zdravje je bil v preteklih letih predvsem na udaru podpornikov nekdanjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa, ki se je tudi sam javno spopadal s Faucijem.

Demokratski kongresniki so Faucija branili in se mu opravičevali, da mora trpeti skozi teorije zarote republikanskih kolegov. Ti so 83-letnega strokovnjaka celo obtožili, da je kriv za pandemijo, ker da je odobril ameriško pomoč kitajskim znanstvenikom, s katero naj bi potem izdelali koronavirus, ki povzroča bolezen covid-19.

Fauci je dejal, da teorija o izvoru virusa v laboratoriju ni teorija zarote, vendar pa je odločno zanikal obtožbe, da je vplival na obveščevalno agencijo Cia, naj tega ne objavi.

Vztrajal je tudi, da je nemogoče, da bi viruse netopirjev, ki so jih preučevali v kitajskem Wuhanu, spremenili v virus, ki je povzročil pandemijo.

Fauci je bil obraz ameriškega odgovora na covid-19 in je sodeloval pri oblikovanju politik boja proti pandemiji, ki je terjala življenja 1,1 milijona Američanov.

Fauci in Trump sta bila v času pandemije vsak na svojem bregu med drugim glede zapiranja javnega življenja in ostalih omejevalnih ukrepov. Trump, ki je zbolel za covidom-19, je bil proti ukrepom in je imel svoje teorije, kako premagati virus, med drugim s sončnimi žarki in uživanjem belila.

