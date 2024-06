»Številne države bodo v primeru iranskega razvoja jedrskega orožja same naredile enako«

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) opozarja na posledice morebitnega iranskega razvoja jedrskega orožja

Rafael Grossi je večkrat opozoril, da Iran že bogati uran skoraj do stopnje, ki je primerna za izdelavo jedrskega orožja

© Dean Calma / Flickr

Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je ob začetku zasedanja odbora guvernerjev IAEA na Dunaju opozoril na napovedi več držav, da bodo v primeru uspešnega iranskega razvoja jedrskega orožja same storile enako. Predstavniki treh evropskih držav v tej luči pripravljajo osnutek resolucije.

"Številne države so sporočile, da bodo v primeru iranskega razvoja jedrskega orožja same naredile enako. Mislim, da smo to zelo jasno slišali," je včeraj ob robu zasedanja dejal Grossi in ob tem opozoril, da morajo države spoštovati režim neširjenja jedrskega orožja.

"Mislim, da se tega zavedajo tudi moji iranski kolegi. Menim, da je dodajanje jedrskega orožja v bližnjevzhodni kotel zelo slaba zamisel," je dodal Grossi, ki je ob uvodu v petdnevno zasedanje države pozval k sodelovanju z Iranom - s ciljem, da bi Teheranu preprečili razvoj jedrskega orožja.

Hkrati je generalni direktor IAEA pozval Iran k večji preglednosti jedrskega programa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Grossi je večkrat opozoril, da Iran že bogati uran skoraj do stopnje, ki je primerna za izdelavo jedrskega orožja. IAEA ob tem navaja ocene, da je Iran edina država brez jedrskega orožja, ki bogati uran do visoke 60-odstotne stopnje in hkrati kopiči njegove zaloge.

Za razvoj jedrskega orožja je potrebna stopnja blizu ravni 90 odstotkov, medtem ko jedrske elektrarne uporabljajo uran, ki je obogaten do stopnje 3,67 odstotka.

Predstavniki Nemčije, Francije in Velike Britanije v tej luči kljub nasprotovanju ZDA pripravljajo predlog resolucije, s katero bi se opredelili do tega, da Teheran pri nadzoru nad razvojem jedrskega orožja ne sodeluje z inšpektorji IAEA.