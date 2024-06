Zgodovinska odprava na Luno / Kitajska sonda s prvimi vzorci nazaj na Zemljo

Šesta kitajska odprava je zgodovinska, saj bodo ob uspešni vrnitvi modula prvič analizirali vzorce z oddaljene strani Lune

Eden od modulov kitajske lunarne sonde Chang'e 6, ki je v nedeljo pristala na oddaljeni strani Lune, je pridobil prve vzorce in se danes podal na pot nazaj k Zemlji, je sporočila kitajska vesoljska agencija. Šesta kitajska odprava je zgodovinska, saj bodo ob uspešni vrnitvi modula prvič analizirali vzorce z oddaljene strani Lune.

Novi kitajski vesoljski odpravi je prvič v zgodovini odprav uspelo vzleteti z oddaljene in večinoma neraziskane strani Lune in se podati nazaj proti Zemlji.

Kitajska tiskovna agencija Xinhua je izstrelitev modula z Zemljinega naravnega satelita opisala kot "pionirski podvig v zgodovini človeškega raziskovanja Lune".

Analiza pridobljenih vzorcev bo omogočila znanstvenikom "bolj poglobljeno raziskavo zgodovine nastanka in evolucije Lune", je povedal predstavnik kitajske odprave Ge Ping.

Šesta kitajska lunarna sonda s štirimi moduli, ki so jo izstrelili 3. maja in bo predvidoma 53 dni zbirala vzorce kamnin iz velikega Luninega kraterja Južni pol-Aitken, bo omogočila tudi vpogled v "izvor Sončevega sistema (...) in s tem boljše temelje za poznejše raziskovalne odprave," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnil Ge Ping.

Chang'e 6 je šesta odprava Kitajske na Luno od leta 2007. Imenuje se po kitajski boginji Lune.

