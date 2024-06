ZDA niso več ovira / Poziv k prekinitvi ognja v Gazi

ZDA so v Varnostnemu svetu Združenih narodov (ZN) predložile osnutek resolucije, ki poziva k prekinitvi ognja v Gazi, izpustitvi talcev in izvajanju drugih ukrepov

Biden je v petek predstavil načrt za prekinitev ognja v Gazi, ki bi v treh fazah vodil do trajnega premirja. Prva faza predvideva prekinitev ognja za šest tednov, umik izraelske vojske iz naseljenih predelov Gaze ter delno izmenjavo ujetnikov. Naslednji dve fazi predvidevata trajen konec spopadov in obnovo Gaze.

ZDA so v ponedeljek Varnostnemu svetu Združenih narodov predložile osnutek resolucije, ki poziva k prekinitvi ognja v Gazi, izpustitvi talcev in izvajanju drugih ukrepov, predstavljenih v načrtu ameriškega predsednika Joeja Bidna. Ravno ZDA so sicer v preteklih mesecih v VS ZN bile glavna ovira pri oblikovanju konsenza o potrebi po premirju v Gazi.

"Številni voditelji in vlade, tudi v regiji, so podprli načrt, zato pozivamo Varnostni svet, naj se jim pridruži in pozove k takojšnjemu izvajanju načrta brez dodatnih pogojev," je v ponedeljek izjavila ameriška veleposlanica pri ZN Linda Thomas Greenfield.

Spomnila je, da so članice VS ZN večkrat pozvale k izvajanju ukrepov, zajetih v načrtu, ki ga je predstavil Biden, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Linda Thomas Greenfield,

ameriška veleposlanica pri ZN

Biden je v petek predstavil načrt za prekinitev ognja v Gazi, ki bi v treh fazah vodil do trajnega premirja. Prva faza predvideva prekinitev ognja za šest tednov, umik izraelske vojske iz naseljenih predelov Gaze ter delno izmenjavo ujetnikov. Naslednji dve fazi predvidevata trajen konec spopadov in obnovo Gaze.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je sporočilo, da na predlog gleda pozitivno. Za izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja pa je Bidenov načrt nepopoln. Kot je Netanjahu pojasnil v ponedeljek, bi Izrael vojno ustavil s ciljem vrnitve talcev, nato pa bi potekali novi pogovori o načinih za dosego izraelskega cilja vojne, to je uničenje Hamasa.

VS ZN je sicer že konec marca sprejel resolucijo z zahtevo po takojšnji prekinitvi ognja v Gazi med muslimanskim svetim mesecem ramazanom, ki bi vodila v trajno premirje. Resolucijo, ki jo je predlagalo deset nestalnih članic, med njimi Slovenija, so podprle vse članice razen ZDA, ki so resolucijo v nasprotju z določili mednarodnega prava označile kot nezavezujočo.

Pred enim tednom pa je Alžirija predlagala osnutek resolucije, ki zahteva prekinitev ognja v Gazi, izpustitev vseh talcev in Izraelu nalaga, naj takoj ustavi vojaško ofenzivo v Rafi. Resolucija ni prejela podpore ZDA, tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva pa je besedilo označil za neuravnoteženo, poroča katarska televizija Al Jazeera.

