Manipulacije predsednika SDS / Janša poziva ljudi, naj ne glasujejo predčasno

Po zagotovilih SD predčasno glasovanje poteka v skladu z veljavno zakonodajo, zagotovljeni pa so tudi vsi potrebni varnostni in pravni ukrepi

Predsednik SDS Janez Janša pred volitvami in referendumi rad dviguje prah

© Luka Dakskobler

Nosilec liste SD za evropske volitve Matjaž Nemec verjame, da predčasno glasovanje poteka v skladu z veljavno zakonodajo in da so zagotovljeni vsi potrebni varnostni in pravni ukrepi. "Zato ostro zavračam manipulacije predsednika SDS Janeza Janše, ki poziva ljudi, da naj ne glasujejo predčasno," je zapisal v sporočilu za javnost.

"Predčasno glasovanje je pomemben del našega demokratičnega procesa, ki omogoča vsem državljankam in državljanom, da izrazijo svojo volilno pravico v skladu s svojimi časovnimi zmožnostmi," meni Nemec.

Ob tem izpostavlja, da sta transparentnost in poštenost volilnega procesa ključni vrednoti, ki ju Socialni demokrati (SD) dosledno zagovarjajo. "Zato pozivam vse volivce, naj se udeležijo volitev, predčasno ali na volilni dan, in s tem prispevajo k prihodnosti Evropske unije," je dodal.

Danes se je začelo tridnevno predčasno glasovanje pred nedeljskimi volitvami v Evropski parlament in tremi posvetovalnimi referendumi. Predsednik SDS Janez Janša pa je na današnji novinarski konferenci pozval volivce, naj razen v izrecnih primerih, ko se glasovanja "nikakor ni možno udeležiti v nedeljo", ne glasujejo predčasno, ampak naj svoj glas oddajo v nedeljo. Razlog za tak poziv je po njegovem mnenju vprašljivo varovanje glasovnic, oddanih na predčasnem glasovanju, je dejal. Direktor službe Državne volilne komisije (DVK) Igor Zorčič je v odzivu zatrdil, da bo služba DVK storila vse, da bo varnost na predčasnem glasovanju na doslej najvišji ravni in da bo tudi ta del volitev potekal, kot veleva zakon.