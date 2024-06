Polarizacija po Evropi / Nestrpnost, razdeljenost, revščina in grožnje demokraciji

Poročilo agencije EU opozarja na ogrožanje varstva temeljnih pravic

Zaradi naraščajočih stroškov in rasizma je ogroženo varstvo temeljnih pravic v Evropi, v danes objavljenem poročilu ugotavlja Agencija EU za temeljne pravice (FRA). Ob tem poudarjajo, da je treba zaradi tovrstnih groženj zagotoviti močno in trajno varstvo temeljnih pravic zlasti za ranljive skupine.

"Polarizacija po Evropi vodi k široko razširjeni nestrpnosti in ustvarja razdeljenost družbe s številnimi skupinami, ki trpijo. Vse večja revščina in grožnje demokraciji še dodatno povečujejo negotovost in družbene napetosti," je ob objavi zadnjega poročila FRA o temeljnih pravicah sporočila direktorica agencije Sirpe Rautio.

Prepričana je, da moramo stopiti skupaj in si prizadevati po svojih najboljših močeh, da bi zagotovili varno in vključujočo prihodnost, ki spoštuje pravice vseh in v kateri se vsi počutimo varne.

"Polarizacija po Evropi vodi k široko razširjeni nestrpnosti in ustvarja razdeljenost družbe s številnimi skupinami, ki trpijo. Vse večja revščina in grožnje demokraciji še dodatno povečujejo negotovost in družbene napetosti."



Sirpe Rautio,

direktorica Agencije EU za temeljne pravice (FRA)

Poročilo, ki se osredotoča na dosežke in pomanjkljivosti na področju varstva temeljnih pravic v EU v letu 2023, med drugim opozarja na vse večjo revščino, ki ji botruje naraščanje stroškov energije in življenjskih potrebščin. Vsak peti prebivalec EU je na robu revščine, najbolj ogroženi pa so otroci in ranljiva gospodinjstva. Zato agencija poziva EU in države, naj zagotovijo, da ukrepi za zmanjšanje revščine in energije dosežejo prikrajšane skupine.

V zadnjem letu so pri agenciji opazili še pretirano posredovanje nekaterih držav glede pravic do svobode združevanja in izražanja, kar je vodilo v ogrozitev prostora za civilno družbo. Skupaj z dezinformacijami pa to lahko vodi v spodkopavanje demokracije po vsej Evropi. Tako pri FRA svetujejo sprejem ukrepov za zaščito zagovornikov človekovih pravic in svobode medijev.

Vse več pa je po njihovi oceni tudi nestrpnosti. Tako so od začetka vojne v Gazi opazili porast antisemitskega sovraštva in nasilja, narašča pa tudi nestrpnost proti številnim drugim skupinam - muslimanom, migrantom in Romom.

Evropska unija in članice bi se morale po oceni FRA odločno zoperstaviti vsem oblikam rasizma in s tem povezanim nestrpnostim. Zagotovijo naj še varnejši spletni prostor za vse in ukrepajo proti spletnemu sovraštvu.