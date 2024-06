Slovenija opozarja Irak, naj sprejme zakonodajo proti spolnemu nasilju

Obenem poziva, naj ta ne vsebuje smrtne kazni

Namestnica veleposlanika pri ZN Ondina Blokar Drobič

© Stalno predstavništvo Slovenije pri ZN

Namestnica veleposlanika pri ZN Ondina Blokar Drobič je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN o 12. poročilu Preiskovalne skupine ZN za promocijo odgovornosti za zločine Islamske države (Unitad) iraško vlado pozvala, naj sprejme zakonodajo proti spolnemu nasilju, pri čemer pa ne sme biti smrtne kazni.

Ondina Blokar Drobič je spomnila, da se je Islamska država (IS) pred desetimi leti v Iraku razglasila za kalifat, kar je bil višek teroriziranja v Iraku z uničevanjem mest, vasi in razbijanjem družb, pri čemer so bile ženske pogosto prve tarče. "Preživeli po desetih letih še vedno zahtevajo pravico," je dejala.

Poudarila je, da je bilo delo Unitad ključnega pomena za kaznovanje zločinov proti Jazidom, kristjanom, Kurdom, šiitskim in celo sunitskim muslimanom ter spolnih zločinov in zločinov nad otroci.

Unitad je aprila začel postopek za ukinitev misije, kar se bo zgodilo do letošnjega septembra. Njegove naloge potem prevzema iraška vlada, ki jo je namestnica slovenskega veleposlanika pozvala, naj zagotovi nadaljevanja pregona zločinov IS v skladu z mednarodnim pravom in načeli vladavine prava.

IS je uporabljala spolno nasilje in suženjstvo kot orožje in žrtve si zaslužijo pravico, je dejala Blokar Drobič. Irak je pozvala, naj sprejme zakonodajo proti spolnemu nasilju, ki pa ne bi smela vključevati možnosti smrtne kazni.