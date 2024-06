V središču Ljubljane shod Slovenske obrambne straže

Zamaskirana skupina moških je skandirala protimigrantske in nacionalistične parole, zagorele so tudi bakle

Pripadniki Slovenske obrambne straže

V središču Ljubljane se je popoldne zbrala skupina zamaskiranih, v večini moških, šlo naj bi za pripadnike skupine, ki se je poimenovala Slovenska obrambna straža. Skandirali so protimigrantske in nacionalistične parole, zagorele so tudi bakle. Shod je zaradi zagotavljanja javnega reda in miru spremljalo večje število policistov, so za STA sporočili iz PU Ljubljana.

Policijska uprava (PU) Ljubljana je za STA sporočila, da so prisotnost policistov v središču Ljubljane povečali zaradi javno objavljenih informacij o možnosti shoda, ki pa ni prijavljen v skladu z zakonom o javnih zbiranjih. "To pomeni, da tudi ni organizatorja, ki bi z rediteljsko službo poskrbel za varno odvijanje shoda," so sporočili. Aktivnosti policistov še potekajo, več informacij bo policija podala po zaključku.

Po nekaterih ocenah se je na omenjenem shodu v središču Ljubljane, kjer danes sicer potekajo še zadnje aktivnosti strank, ki sodelujejo v kampanji za evropske volitve, veliko pa je tudi turistov, zbralo okrog 50 zamaskiranih posameznikov.

Glede na zastavo, ki so jo nosili, gre za skrajno skupino, ki je nedavno pritegnila pozornost z videoposnetkom, na katerem so na steber zvezali domnevnega migranta, kar so ostro obsodili v več političnih strankah in drugih organizacijah.

