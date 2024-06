Prva projekcija / Na evropskih volitvah zmagala EPP s 181 poslanci, sledijo socialisti s 135 in liberalci z 82

Za prvimi tremi skupinami naj bi se zvrstili skrajno desni politični skupini ECR in ID z 71 in 62 evropskimi poslanci

Na evropskih volitvah je glede na prvo projekcijo slavila desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP), ki naj bi imela po novem 181 evropskih poslancev, sledijo socialisti (S&D) s 135 in liberalci (Renew) z 82. Za prvimi tremi skupinami naj bi se zvrstili skrajno desni politični skupini ECR in ID z 71 in 62 evropskimi poslanci.

EPP naj bi tako glede na rezultate vzporednih volitev iz 11 držav članic in predvolilnih anket iz preostalih 16 pridobila pet sedežev v Evropskem parlamentu. Trenutno jih ima v 705-članskem parlamentu 176, v novem sklicu parlamenta, ki bo štel 720 članov, pa naj bi jih imela 181.

Levosredinska S&D naj bi glede na prvo projekcijo sestave novega Evropskega parlamenta izgubila štiri mandate. Trenutno jih ima 139, po novem pa naj bi jih imela 135.

Sledi liberalna politična družina Renew, ki je utrpela največjo izgubo med vsemi sedmimi političnimi skupinami - imela naj bi 20 evroposlancev manj. V tem sklicu ima 102, v novem pa naj bi jih imela 82.

Tri največje skupine, ki so doslej zagotavljale podporo Evropski komisiji predsednice Ursule von der Leyen, naj bi tako ohranile večino v Evropskem parlamentu.

Liberalcem naj bi po novem sledila skrajno desna politična skupina Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) z 71 poslanskimi mandati, medtem ko jih ima trenutno 69.

Največ med vsemi naj bi pridobila druga skrajno desna skupina Identiteta in demokracija (ID), ki naj bi imela 62 članov Evropskega parlamenta, zdaj jih ima 49.

Evropski zeleni, ki imajo 71 evroposlancev, naj bi medtem padli s četrtega na šesto mesto. Glede na prvo projekcijo naj bi osvojili 53 sedežev v 720-članskem parlamentu. Levica naj bi medtem izgubila tri, trenutno jih ima 37, v novem parlamentu pa naj bi jih imela 34.

Stranke, ki v trenutnem parlamentu niso del nobene skupine ali ki doslej niso imele evropskih poslancev, naj bi skupaj osvojile 102 poslanska sedeža. Trenutno je v parlamentu 62 nepovezanih poslancev.

Projekcija temelji na rezultatih vzporednih volitev oziroma nacionalnih ocenah iz 11 držav članic, med drugim Nemčije, Francije in Španije, ter rezultatih predvolilnih anket oziroma zadnjih nacionalnih volitev v 16 članicah, tudi Sloveniji.

Okvirno sestavo novega sklica Evropskega parlamenta na podlagi prvih neuradnih izidov iz 24 držav članic in ocen iz preostalih treh je medtem pričakovati po 23. uri. Takrat se bodo namreč v Italiji zaprla še zadnja volišča na tokratnih evropskih volitvah, ki so se začele v četrtek.

