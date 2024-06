Golob / »Velika zmaga je volilna udeležba«

Velika zmaga današnjega dne je volilna udeležba, je dejal ob prihodu v volilni štab stranke. Pričakuje tudi, da bo Slovenija danes Evropi pokazala levosredinski obraz.

Robert Golob, predsednik vlade

© Gov.si

Premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je vesel, da bo volilna udeležba na tokratnih volitvah slovenskih poslancev v Evropski parlament očitno daleč najvišja doslej. Velika zmaga današnjega dne je volilna udeležba, je dejal ob prihodu v volilni štab stranke. Pričakuje tudi, da bo Slovenija danes Evropi pokazala levosredinski obraz.

Golob se je zahvalil volivcem, ker so se danes množično udeležili tako volitev slovenskih poslancev v Evropski parlament kot treh posvetovalnih referendumov. "To je bil naš glavni cilj. Da na volitve privabimo čim več volivcev. Ker so pomembne," je zatrdil premier. Zato je zelo vesel, da bo udeležba očitno daleč najvišja doslej, ko gre za volitve slovenskih poslancev v Evropski parlament.

Glede volilnega rezultata za Gibanje Svoboda je zelo optimističen. A prava volilna zmaga danes je, da je toliko ljudi prišlo na volitve, je zatrdil. Voljo volivcev, ki bo znana po 23. uri, bodo spoštovali, kot vedno, je dodal.

A že pred objavo izidov je izrazil zadovoljstvo in ponos, da je Slovenija danes "za razliko od kakšne druge, večje članice EU" Evropi pokazal levosredinski obraz.

Ljudje želijo pokazati Evropi, "da v Sloveniji še vedno velja normala, velja demokracija", je dejal Golob. So tudi prikaz tega, da divjanje skupine mladih s skrajno desnimi stališči v petek v središču Ljubljane ni Slovenija, je dodal.

"Da bo v Sloveniji slavila leva sredina, je najmočnejše sporočilo, ki ga lahko damo v teh težkih časih Evropi," je prepričan. Tak rezultat je po njegovem mnenju tudi odličen polčas pred državnozborskimi volitvami čez dve leti.

Ob tem je odgovoril tudi na vprašanje o rezultatih vzporednih volitev v Franciji, ki so pokazali na močan zasuk v prid skrajni desnici. V Franciji se vladajoča stranka predsednika Emmanuela Macrona po Golobovi oceni očitno ni dovolj zavedala pomena evropskih volitev in vanje ni dovolj investirala oz. je njihov pomen podcenjevala.

"V Sloveniji je drugače, zavedali smo se tega pomena in rezultat bo drugačen," je napovedal. "V Franciji pa bodo dobili popravni izpit, in morda je prav tako," je še dejal.

Goloba bi bilo sicer strah, če bi se nova vladajoča koalicija v Evropskem parlamentu, ki bo nato potrdila Evropsko komisijo, nagnila preveč v desno. Za zdaj po premierjevi oceni še kaže, da bi se lahko obnovila sedanja vladajoča koalicija, lahko pa bi se ji pridružila kakšna od bolj suverenistično naravnanih skupin.

Golob je odgovarjal tudi na vprašanje o dvomih glede pravilnosti izvedbe volitev, ki jih je tudi danes izrekel predsednik SDS Janez Janša. Predsednik Gibanja Svoboda se čudi temu, "kako nekateri še vedno ne verjamejo v pravno državo in celo rezultate volitev, samo zato, ker jim niso všeč". ob tem je pripomnil, da "imajo poraženci vedno izgovor, zakaj so poraženci".