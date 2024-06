Po večini preštetih glasov / 4 mandate SDS, 2 Gibanju Svoboda in po enega Vesni, NSi ter SD

Štetje poteka nekoliko počasneje. Volilni organi namreč štejejo še glasovnice s posvetovalnih referendumov, kar skupaj pomeni 2,5 milijona glasovnic.

Delni neuradni izidi današnjih evropskih volitev po večini preštetih glasovnic kažejo, da je SDS osvojila štiri poslanske mandate, Gibanje Svoboda dva mandata, po enega pa Vesna, NSi in SD.

Po začasnih izidih je SDS prejela 31,29 odstotka glasov in osvojila štiri mandate v Evropskem parlamentu, za Svobodo je glasovalo 21,86 odstotka volivcev oziroma dva mandata. Po en mandat so osvojile Vesna (10,35 odstotka), NSi (7,68 odstotka) in SD (7,6 odstotka), kažejo podatki Državne volilne komisije.

Po prvih izidih je kazalo, da bo poslanski mandat osvojila SLS, a jih po številu prejetih glasov prehitela SD.

Če bodo obveljali trenutni izidi, bodo Slovenijo v Evropskem parlamentu zastopali Romana Tomc, Milan Zver, Branko Grims, Zala Tomašič (vsi SDS), Irena Joveva in Marjan Šarec z liste Gibanja Svoboda, Vladimir Prebilič (Vesna), Matej Tonin (NSi) in Matjaž Nemec (SD)

Začasni izidi kažejo na 36,52-odstotno udeležbo.

Ob 19. uri se je zaprlo 2981 rednih volišč in 55 volišč omnia, še 31 volišč pa je bilo odprtih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v 27 državah. Na njih je imelo 1,7 milijona volilnih upravičencev priložnost izbirati nove evropske poslance iz Slovenije in se na treh posvetovalnih referendumih opredeliti do štirih referendumskih vprašanj.

