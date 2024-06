Ursula von der Leyen / »Zmagali smo na evropskih volitvah, smo najmočnejša stranka«

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po prvih objavljenih projekcijah potrdila zmago desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) na evropskih volitvah

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po prvih objavljenih projekcijah potrdila zmago desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) na evropskih volitvah. Ob tem je obljubila, da se bo v novi sestavi Evropskega parlamenta borila proti ekstremizmu, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Zmagali smo na evropskih volitvah, smo najmočnejša stranka," je v Bruslju dejala von der Leyen.

Vodja EPP Manfred Weber je medtem poudaril, da ima zmagovalec volitev pravico imenovati predsednika oziroma predsednico Evropske komisije. Z zmago EPP na evropskih volitvah bo tako von der Leyen najverjetneje ostala na čelu komisije še nadaljnjih pet let, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na evropskih volitvah je namreč glede na zadnjo projekcijo slavila EPP, ki naj bi imela po novem 186 evropskih poslancev, sledijo socialisti (S&D) s 133 in liberalci (Renew) z 82. Za prvimi tremi skupinami naj bi se zvrstili skrajno desni politični skupini ECR in ID s 70 oziroma 60 evropskimi poslanci. Zeleni naj bi glede na projekcijo imeli 53, Levica pa 36 poslancev.

Tri največje politične skupine, ki so doslej zagotavljale podporo Evropski komisiji von der Leyen, naj bi tako ohranile večino v Evropskem parlamentu.

Weber je kasneje na novinarski konferenci predstavnikov političnih skupin v Evropskem parlamentu povabil socialne demokrate in liberalce, naj se pridružijo EPP v njihovem prodemokratičnem proevropskem zavezništvu, ki bi postavilo temelje za prihodnjih pet let. "Tisti, ki govorijo o reševanju demokracije v Evropi, so vabljeni, da tudi spoštujejo demokracijo v Evropi, in to pomeni spoštovanje izida volitev," je še dejal.

Podpredsednik skupine socialistov in demokratov (S&D) Pedro Marques je EPP in njihovi vodilni kandidatki von der Leyen čestital za zmago na volitvah. Je pa postavil dva pogoja za sodelovanje S&D v prodemokratični večini. Prvi je, da vodstvo S&D določi pogoje za podporo morebitnemu kandidatu za predsednika komisije, drugi pa, da ne bo koalicij s skrajno desnico oz. skupinama Identiteta in demokracija ter ECR.

"Izidi današnjega večera kažejo, da proevropska večina v tem parlamentu ne bo mogoča brez skupine Renew," je poudarila podpredsednica te skupine Iskra Mihajlova. Na vprašanje, ali bodo podprli von der Leyen za še en mandat na čelu Evropske komisije, je dejala, da je o tem še prezgodaj govoriti. Pojasnila je, da bo skupina o načinu sodelovanja s proevropsko večino odločila v drugi polovici junija, ko bo oblikovana.

Philippe Lamberts, vodja skupine Zelenih je priznal, da današnji izid zagotovo ni uspeh za Zelene. Vodje konservativcev, socialdemokratov in liberalcev pa je pozval, naj se ne povezujejo s skrajno desnico, če si želijo stabilnosti in odgovorne politike v prihodnjih petih letih.

Podpredsednica skupine konservativcev in reformistov (ECR) Assita Kanko je po drugi strani izrazila upanje, da bo njena skupina dobila priložnost oblikovati desnosredinsko politiko ter da bo ECR del večine v Evropskem parlamentu. Poudarila je še, da desnica naslavlja vprašanja, ki resnično skrbijo državljane.

Marc Botenga iz Levice je ocenil, da je velik uspeh skrajne desnice posledica politik, ki so jih tako na evropski kot na ravni držav vodile tradicionalne uveljavljene stranke. Zato je po njegovem pomembno v Evropi imeti močno levo skupino, ki je socialna opozicija in opozicija proti vzponu skrajne desnice ter se zavzema za delavce, za enakost, za socialna vprašanja in za pravičen podnebni prehod.

DYvxRQKaYbY

8Zp89gFzEe4

o2YSzmMB-1M