Stranka Vesna / »Prinesli smo svežino v slovenski politični prostor«

Stranki Vesna se glede na delne in neuradne izide evropskih volitev večine preštetih glasovnic obeta en mandat v prihodnji sestavi evropskega parlamenta

"Zelo smo zadovoljni, tretje mesto smo si nekako potihoma želeli," je rezultate komentiral Prebilič. Spomnil je, da je stranka Vesna nastala pred komaj dvema letoma.

© Luka Dakskobler

Stranki Vesna se glede na delne in neuradne izide evropskih volitev večine preštetih glasovnic obeta en mandat v prihodnji sestavi evropskega parlamenta, kar je po besedah nosilca liste Vladimirja Prebiliča fantastičen dosežek. Ljudje pogrešajo povezovanje, prepiranja so se naveličali, je ocenil.

Glede na delne in neuradne izide po preštetih slabih 72 odstotkih preštetih glasovnic je Vesna dobila 10,12 odstotka glasov, kar je tretje mesto za SDS in Svobodo.

"Zelo smo zadovoljni, tretje mesto smo si nekako potihoma želeli," je te rezultate komentiral Prebilič. Spomnil je, da je stranka Vesna nastala pred komaj dvema letoma: "Prinesli smo svežino v slovenski politični prostor in menimo, da je pred nami še svetleča prihodnost."

Na tej podlagi je napovedal tudi udeležbo na parlamentarnih volitvah leta 2026. "Vesna definitivno gre na parlamentarne volitve, tukaj ni nobenega dvoma," je dejal, prepričan, da jim danes izraženo zaupanje volivcev nalaga tudi določeno mero odgovornosti. Ljudje v Sloveniji pogrešajo povezovanje, dostojanstvo, zmeren dialog, iskanje rešitev, naveličali so se prepiranja in delitev, je povzel.

Zagotovil je, da so se na evropske volitve podali iskreno in transparentno, "brez fig v žepu". Ljudje so to prepoznali, je ugotovil Prebilič, ki meni, da je trenutno vladajoča garnitura v marsičem verjetno razočarala Slovence.

A pomembno se mu zdi, da je Vesna dobila mandat v evropskem parlamentu, ob čemer je zagotovil, da si bodo prizadevali za zaščito temeljnih vrednot v Evropi.

Današnje volitve je pospremil tudi z besedami, da globoko verjame v stabilnost volilnega sistema v Sloveniji, "ne vidim razloga, da bi dvomil v to", je dejal.

PREBERITE TUDI: