Evropske volitve / Kdo gre v Evropski parlament?

Z liste SDS so bili izvoljeni Romana Tomc, Milan Zver, Branko Grims in Zala Tomašič, z liste Gibanja Svoboda Irena Joveva in Marjan Šarec, z liste Vesne Vladimir Prebilič, z liste SD Matjaž Nemec, z liste NSi pa Matej Tonin

Milan Zver (SDS) bo ponovno poslanec v Evropskem parlamentu

© EU / EP

Največ glasov na nedeljskih evropskih volitvah v Sloveniji je prejela SDS, ki je s 30,82 odstotki osvojila štiri poslanske mandate. Gibanju Svoboda sta pripadla dva mandata (22,11 odstotka glasov), po enega pa so osvojili v Vesni (10,47), SD (7,71) in NSi (7,69), kažejo neuradni izidi Državne volilne komisije po skoraj vseh preštetih glasovnicah.

V Evropski parlament so bili z liste SDS izvoljeni Romana Tomc, Milan Zver, Branko Grims in Zala Tomašič, z liste Gibanja Svoboda pa Irena Joveva in Marjan Šarec. Z liste Vesne je bil v Evropski parlament izvoljen Vladimir Prebilič, z liste SD Matjaž Nemec, z liste NSi pa Matej Tonin.

Vsi so bili izvoljeni s preferenčnimi glasovi. Največ med vsemi kandidati jih je prejela nosilka liste SDS Romana Tomc, in sicer 72.354. Po številu preferenčnih glasov sledita nosilka liste Svobode Irena Joveva (69.411) in nosilec liste Vesne Vladimir Prebilič (50.888). Vrstni red na svojih listah pa so preskočili Grims, Tomašič in Šarec, ki so s pomočjo preferenčnih glasov prehiteli kandidate pred seboj in se na ta način uvrstili v Evropski parlament.

Ostale stranke in liste, ki so nastopile na volitvah, na nedeljskem glasovanju niso osvojile sedežev v Evropskem parlamentu. SLS je prejela 7,25 odstotka glasov, Levica 4,67 odstotka, Resni.ca 3,97 odstotka, DeSUS in Dobra država 2,20 odstotka, Zeleni Slovenije 1,58 odstotka ter Nič od tega 1,52 odstotka.

Evropskih volitev se je po preštetih 99,09 odstotka glasovnic udeležilo 40,99 odstotka volilnih upravičencev, kar je največ doslej. Oddali so 689.806 glasovnic, od katerih jih je bilo kar 30.370 neveljavnih. Za primerjavo, pred petimi leti je neveljavne glasovnice oddalo 10.382 volivcev.

Tudi na volitvah pred petimi leti je s 26,25 odstotka glasov slavila SDS s skupno listo s SLS, s katero so osvojili tri poslanske mandate, in sicer so jih v Evropskem parlamentu zastopali Milan Zver, Romana Tomc in Franc Bogovič. Medtem ko Zver in Tomc ostaja v klopeh Evropskega parlamenta, kjer se jima bosta z liste SDS pridružil še Grims in Tomašič, se Bogovič z evropskega političnega parketa poslavlja. Tokrat je namreč kandidiral na listi SLS, ki je na volitvah nastopila samostojno, a ji ni uspelo prebiti parlamentarnega praga.

Nosilka drugouvrščene liste Gibanja Svoboda Irena Joveva je bila pred petimi leti izvoljena kot prva na listi LMŠ. Jovevi se je takrat v Evropskem parlamentu z liste LMŠ, ki je takrat prejela 15,44 odstotka glasov, pridružil še Klemen Grošelj, ki pa je na tokratnih volitvah nastopil kot nosilec liste Zelenih Slovenije, a je stranka ostala zunaj parlamenta. Namesto Grošlja bo tako ob Jovevi v prihodnjem mandatu v poslanskih klopeh Šarec.

Evropskih volitev se je po preštetih 99,09 odstotka glasovnic udeležilo 40,99 odstotka volilnih upravičencev, kar je največ doslej. Oddali so 689.806 glasovnic, od katerih jih je bilo kar 30.370 neveljavnih. Za primerjavo, pred petimi leti je neveljavne glasovnice oddalo 10.382 volivcev.

SD je na tokratnih volitvah razpolovila število poslanskih mandatov, pred petimi leti je namreč z 18,66 odstotka glasov osvojila dve poslanski mesti. Sprva sta ju zasedla Tanja Fajon in Milan Brglez, a je Fajonovi po državnozborskih volitvah leta 2022 zaradi izvolitve na poslansko funkcijo prenehal mandat. V Evropskem parlamentu jo je nadomestil Matjaž Nemec, ki je bil tokrat kot nosilec liste edini iz SD izvoljen za evropskega poslanca.

NSi je tudi na tokratnih volitvah obdržala eno poslansko mesto. Pred petimi leti, ko je NSi prejela 11,12 odstotka glasov, se je v Evropski parlament kot nosilka liste uvrstila Ljudmila Novak, ki ji tokrat preboj z zadnjega mesta kandidatne liste ni uspel. V poslanskih klopeh Evropskega parlamenta jo bo nasledil Matej Tonin, ki je bil tokrat na čelu liste NSi.

Peta slovenska lista kandidatov za evropske poslance, ki ji je uspel preboj v Evropski parlament, Vesna pa je tokrat na Evropskih volitvah nastopila prvič.