Golob / »Tega filma, da se bom jaz umaknil, Janša ne bo videl«

Premier Golob zadovoljen z rezultatom Gibanja Svobode na evropskih volitvah

Robert Golob med govorom v Evropskem parlamentu

Predsednik vlade in stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je zadovoljen z rezultatom na evropskih volitvah. Kot kažejo delni in neuradni izidi, je stranka dobila dva evroposlanca, Ireno Jovevo in Marjana Šarca. Slednji se bo moral mandatu ministra za obrambo odpovedati, resor pa bi lahko prevzel nekdo iz obstoječe ekipe na ministrstvu.

Kot je v izjavi dejal premier Golob, je leva sredina na evropskih volitvah odstotkovno dobila več glasov kot desna, upoštevaje še glasove Vesne in drugih levo usmerjenih strank. "To je tisto, kar daje upanje za naprej, verjamem, da se bo to poznalo tudi na državnozborskih volitvah," je dejal.

Gibanje Svoboda je na volitvah glede na delne neuradne izide dobila skoraj 22 odstotkov glasov, kar je po Golobovih besedah več od vseh projekcij, nekoliko pa tudi nad lastnimi pričakovanji. "Na vseh dosedanjih evropskih volitvah še nobena levosredinska stranka, liberalna, če hočete, ni dobila višjega rezultata od nas. To samo pove, da se levosredinski volivci v večjem številu udeležujejo državnozborskih volitev," je dejal.

"Zato bo treba v prihodnjih dveh letih delati na tem zaupanju," je poudaril. Na opazke prvaka SDS Janeza Janše, da bi morala aktualna vladna koalicija potegniti poteze, kot so to storili vladajoči v Franciji, pa je Golob ponovil v preteklosti že izrečene besede: "Tega filma, da se bom jaz umaknil, Janša ne bo videl."

Če bodo obveljali trenutni izidi, bosta z liste Gibanja Svoboda v novem mandatu v evropskih klopeh sedela dosedanja evroposlanka Joveva in Šarec. Ko bo temu prenehala funkcija obrambnega ministra, bodo stekli procesi imenovanja novega obrambnega ministra. Načrta, kako dalje, po Golobovih besedah še ni. "Vzeli si bomo kak teden in se potem odločili," je dejal in dodal, da je z delom ministra in ministrstvom zadovoljen, zato bodo razmišljali tudi v smeri iskanja kandidatov znotraj obstoječe ekipe.

Za Šarca, ki je bil v Evropski parlament izvoljen s preferenčnimi glasovi, izvolitev pomeni uspeh, pripisuje pa ga temu, da so volivci očitno prepoznali njegovo dobro delo zadnjih dveh let, tako pri spopadu s požarom na Krasu kot z lanskimi katastrofalnimi poplavami.

V kampanji je, kot je dejal, zagovarjal ravno teme, ki jih pokriva kot minister, to so npr. obramba, varnost, zaščita in reševanje. To so pomembne teme za EU in naslednji mandat Evropskega parlamenta bo veliko govora tudi o tem, je napovedal.

Glede na to, da so mu volivci namenili svoje glasove, bi bilo po njegovih besedah nepošteno, če bi rekel, da se je malo šalil in da gremo zdaj naprej po starem. "Moja kandidatura ni bila šala, bila je resna odločitev," je bil jasen. Če ti ljudje zaupajo, je treba ustrezno ravnati, je dodal.

Na vprašanje glede naslednika na ministrstvu za obrambo je odgovoril, da je o tem še prezgodaj govoriti. Po njegovi oceni se pri izbiri naslednika ne gre prenagliti, verjame pa, da bo končna izbira dobra.

Ali si je intimno res želel iti v Evropski parlament, bo medtem zadržal zase. Komentiral je tudi dejstvo, da bo v Evropskem parlamentu očitno nadaljeval svoje politične dvoboje z Matejem Toninom. Odgovoril je, da je to zdaj že res okoli 14-letno politično razmerje in da je slutil, da se lahko tudi to zgodi. "Bova zmogla," se je pošalil.

Manj gostobesedna je bila Irena Joveva, ki je bila sicer kot dosedanja poslanka v Evropskem parlamentu prva na kandidatni listi Gibanja Svoboda, a je bila prav tako izvoljena s preferenčnimi glasovi.

Joveva vnovično izvolitev med evropske poslance vidi kot potrditev svojega dosedanjega dela, podpora volivcev pa ji je v čast in ponos. Sodelovanja s Šarcem se veseli, iskreno pa se je zahvalila vsem, ki so v nedeljo in na predčasnem glasovanju prišli na volišča in pokazali, kako zelo pomembne so evropske volitve.

Po več kot 96 odstotkih preštetih glasov bo imela SDS v Evropskem parlamentu štiri poslanske mandate, Gibanje Svoboda dva, Vesna, SD in NSi pa po en mandat.