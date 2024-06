En poslanski mandat za SD / »Oddahnili smo si, trpeli, pretrpeli«

Nosilec kandidatne liste SD Matjaž Nemec je ocenil, da je izkupiček stranke na volitvah relativno dober.

Predsednik stranke SD Matjaž Han je v odzivu za medije po delnih rezultatih na evropskih volitvah dejal, da so v stranki SD z enim poslanskim mandatom "lahko vendarle zadovoljni". Medtem pa je rezultat koalicije označil za poraz. Nosilec kandidatne liste SD Matjaž Nemec je ocenil, da je izkupiček stranke na volitvah relativno dober.

Stranki SD glede na delne neuradne rezultate po 94,74 odstotkih preštetih glasovih kaže na poslanski mandat s 7,73 odstotka glasov, največji koalicijski stranki Gibanje Svoboda pa na dva poslanska mandata z 22,02 odstotka glasov. "Težko je reči, da smo lahko zadovoljni," je ob tem dejal Matjaž Han. "Koalicija je naredila relativno slab rezultat," je ocenil in poudaril, da je treba počakati do uradnih rezultatov volitev.

Hkrati je izpostavil, da so v SD v primerjavi z deležem glasov na zadnjih državnozborskih volitvah rezultat popravili. Prav tako so lahko z rezultatom zadovoljni glede na rezultat na javnomnenjskih raziskavah pred petimi tedni, jih pa čaka "do državnozborskih volitev trdo delo in verjamem tudi dober rezultat".

Poudaril je, da je bila volilna kampanja stranke finančno skromna, vsebinsko pa zelo močna. "Porabili smo najmanj denarja, izplen pa je bil največji," je dejal. Zahvalil se je vsem volivcem SD, dosedanjemu evropskemu poslancu iz vrst SD Milanu Brglezu "za odlično opravljeno delo" in vsem kandidatom na listi.

Nosilec kandidatne liste na evropskih volitvah Matjaž Nemec, ki se mu obeta vnovični mandat, je v odzivu za medije dejal, da so z rezultatom v stranki lahko relativno zadovoljni. "Oddahnili smo si, trpeli, pretrpeli, ampak ne zato, ker ne bi verjeli, nasprotno. Dejansko smo štartali precej kaotično, izkupiček pa je relativno dober glede na izhodišče, tako da smo zadovoljni," je dejal Nemec.

Časa za praznovanje glede na rezultat v Sloveniji in v Evropi ni, je ocenil. Ravno vzpon skrajne desnice v Evropi po njegovem mnenju terja še boljše sodelovanje med zmerno levico in zmerno desnico za boljšo in močnejšo Evropo, kar je pomembno predvsem za Slovenijo.

Glede na delne neuradne izide Državne volilne komisije se stranki SDS sicer obetajo štirje poslanski mandati, Svobodi dva, Vesni, SD in NSi pa po en mandat.