Kako vladati Evropi v teh težkih časih?

EPP, S&D in Renew bodo glede na delne izide evropskih volitev tudi v desetem sklicu Evropskega parlamenta ohranile večino

Kot je po objavi delnih rezultatov povedala von der Leyen, sredinske stranke ohranjajo večino, vendar pa so tudi skrajno desne in skrajno leve stranke pridobile podporo

© EP

Desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP) se bo o sodelovanju po evropskih volitvah najprej posvetovala z levosredinskimi socialisti (S&D) in liberalci (Renew), je povedala vodilna kandidatka EPP za predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen. Te tri stranke so sicer glede na delne izide ohranile večino v Evropskem parlamentu.

Kot je po objavi delnih rezultatov povedala von der Leyen, sredinske stranke ohranjajo večino, vendar pa so tudi skrajno desne in skrajno leve stranke pridobile podporo.

"Ta rezultat sredinskim strankam prinaša veliko odgovornost. Morda so med nami razlike pri posameznih vprašanjih, vendar pa si vsi prizadevamo za stabilnost ter močno in učinkovito Evropo," je še povedala vodilna kandidatka zmagovalne stranke na evropskih volitvah.

Napovedala je, da bo takoj po volitvah začela pogovore z S&D in Renew, s katerimi je EPP že doslej tvorila koalicijo, ki je Evropski komisiji pod vodstvom von der Leyen nudila podporo v parlamentu.

Vodilni kandidat S&D Nicolas Schmit je izrazil zadovoljstvo nad tem, da se nakazuje ponovno sodelovanje demokratičnih sil, pri čemer pa je poudaril, da socialni demokrati niso pripravljeni sodelovati s tistimi, ki želijo oslabiti Evropo.

Glede pogojev njegove politične skupine za podporo trenutni predsednici komisije za nov mandat je pojasnil, da je ključno, da sedejo skupaj in oblikujejo trden program, s katerim bodo odgovorili na pričakovanja ljudi.

"Ta rezultat sredinskim strankam prinaša veliko odgovornost. Morda so med nami razlike pri posameznih vprašanjih, vendar pa si vsi prizadevamo za stabilnost ter močno in učinkovito Evropo."



Ursula von der Leyen,

vodilna kandidatka EPP za predsednico Evropske komisije

"Prepričan sem, da lahko skupaj poiščemo način, kako vladati Evropi v teh težkih časih, ko so pričakovanja od Evropskega parlamenta in bodoče Evropske komisije zelo visoka," je povedal.

Da so pripravljeni v prihodnjem petletnem obdobju odigrati konstruktivno vlogo, je zagotovil tudi vodilni kandidat Zelenih Bas Eickhout, čigar stranka doslej ni sodelovala v koaliciji.

EPP, S&D in Renew bodo glede na delne izide evropskih volitev, ki so potekale od četrtka do nedelje, tudi v desetem sklicu Evropskega parlamenta ohranile večino. Skupaj naj bi imele 409 sedežev v 720-članskem parlamentu. Od tega EPP 191, S&D 135, Renew pa 83. Trenutno imajo v parlamentu s 705 člani 176, 139 in 102 poslanca.

Sledita skrajno desni skupini Evropskih konservativcev in reformistov z 71 evroposlanci ter Identiteta in demokracija s 57. Prva ima v trenutnem sklicu 69 poslancev, druga pa 49. Zeleni, ki imajo trenutno 71 evropskih poslancev, naj bi jih po novem glede na projekcijo imeli 53, Levica pa naj bi izgubila dva izgubila in jih imela 35.

Stranke, ki v trenutnem parlamentu niso del nobene skupine ali ki doslej niso imele evropskih poslancev, naj bi skupaj osvojile 95 poslanskih sedežev. Trenutno je v parlamentu 62 nepovezanih poslancev.

trFnCmLYqOM

LQnjh3W6bjs