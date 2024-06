Najmlajša slovenska evroposlanka / Kdo je Zala Tomašič?

Osemidvajsetletna članica stranke SDS je hči direktorja Nova24TV

Zala Tomašič v klepetalnici MMC RTV Slovenija

© RTVSLO / MMC

Članica podmladka SDS Zala Tomašič je nov obraz v politiki. V Evropski parlament je bila s preferenčnimi glasovi izvoljena z zadnjega mesta na listi, z 28 leti pa je postala doslej najmlajša evropska poslanka iz Slovenije. V Evropskem parlamentu se bo borila, da bodo vrednote vsakdana "Bog, družina in domovina", napoveduje.

Tomašič, rojena 29. septembra 1995, je otroštvo preživljala v Škofji Loki. Po zaključeni škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu je izobraževanje nadaljevala v ZDA, kjer je diplomirala iz politologije in ekonomije. Na King's College v Londonu je zatem opravila še magistrski študij mednarodnih odnosov.

Njeno dosedanjo karierno pot je v veliki meri zaznamovalo politično delovanje. V ZDA si je prve izkušnje nabirala z delom v ameriškem senatu v pisarni senatorja Grassleya, zatem pa tudi v Bruslju pri Evropski komisiji.

V času zadnjega slovenskega predsedovanja Svetu EU je kot diplomatka na stalnem predstavništvu Slovenije EU spremljala delo Evropskega parlamenta.

Ni nepomembno, da je njen oče Boris Tomašič, trojni direktor kvazimedijskega imperija stranke SDS – je programski direktor Nova24TV, direktor Nove hiše, ki skrbi za spletni portal nova24tv.si, in direktor družbe Nova obzorja, ki izdaja strankarski tednik Demokracija.

Po zadnjih parlamentarnih volitvah se je kot predstavnica za stike z javnostmi zaposlila v poslanski skupini SDS. Aktivna je tudi v strankinem podmladku, kjer med drugim zaseda funkcijo mednarodne sekretarke. Kot voditeljica je delala tudi na televiziji Nova24TV, ki jo sicer vodi njen oče Boris Tomašič.

Kot je napovedala ob kandidaturi, se bo borila, da bodo v Sloveniji Slovenci na prvem mestu, da bodo vrednote vsakdana "Bog, družina in domovina" ter za "življenje v svetu, kjer obstajata samo dva spola". Javno so jo podprli tudi v ljudski iniciativi Glas upokojencev in Inštitutu 1. oktober bivšega poslanca SDS Pavla Ruparja.

