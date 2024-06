Največ preferenčnih glasov prejeli Romana Tomc (SDS) in Irena Joveva (Svoboda)

Tretje največje število preferenčnih glasov je dobil Vladimir Prebilič (Vesna)

Ireni Joveva (Svoboda) je preferenčni glas namenilo 70.169 volivk in volivcev

© EP / WikiCommons

Največ preferenčnih glasov na nedeljskih evropskih volitvah je dobila Romana Tomc (SDS), in sicer 73.019. Na drugem mestu je Irena Joveva (Svoboda), ki ji je preferenčni glas namenilo 70.169 volivk in volivcev. Tretje največje število preferenčnih glasov, in sicer 51.665, pa je dobil Vladimir Prebilič (Vesna), kažejo delni neuradni podatki DVK.

Vsi trije so bili tudi nosilci list. So pa volivci s preferenčnimi glasovi do izvolitve v Evropski parlament pomagali tudi nekaterim kandidatom, ki so bili nižje na kandidatni listi. Vrstni red na svojih listah pa so tako s pomočjo preferenčnih glasov preskočili Branko Grims (SDS), Zala Tomašič (SDS) in Marjan Šarec (Svoboda), ki so s pomočjo preferenčnih glasov prehiteli kandidate pred seboj in se na ta način uvrstili v Evropski parlament.

Nekateri kandidati, ki so se po številu preferenčnih glasov uvrstili precej visoko, pa so ostali brez poslanskega mandata, saj njihova lista ni uspela prestopiti parlamentarnega praga

Na četrto mesto se je uvrstil Peter Gregorčič (SLS), ki je prejel 31.766 preferenčnih glasov (66,20 odstotkov), Zala Tomašič (SDS) 26.672 (13,09), Matjaž Nemec (SD) 25.189 (49,32), Matej Tonin (NSi) 16.507 (32,44), Milan Zver (SDS) 15.686 (7,70), Zoran Stevanović (Resni.ca) 14.400 (54,75), Marjan Šarec (Svoboda) 14.368 (9,80), mag. Branko Grims (SDS) 12.605 (6,18), Aleš Hojs (SDS) 11.916 (5,85). Franc Kangler (SDS) 11.255 (5,52) in Ljudmila Novak (NSi), ki je prejela 10.690 preferenčnih glasov(21,01).

Na 15. mesto se je uvrstila Nataša Sukič (Levica), ki je prejela 10.508 preferenčnih glasov (33,63 odstotkov), Uroš Lipušček (Desus in Dobra država) 10.377 (71,00), Luka Mesec (Levica) 8.385 (26,84), Milan Brglez (SD) 8.340 (16,33), Franc Bogovič (SLS) s 7.541 (15,72) in Tamara Vonta 7.237 preferenčnih glasov (4,94 odstotkov).