Grims gre v Bruselj

Med večjimi presenečenji v vrstah SDS je zagotovo tudi manj pričakovan preboj Branka Grimsa v Evropski parlament

Je vladajoči trojček doživel poraz na evropskih volitvah? Premier Robert Golob želi več kot jasno blažiti vtis neuspeha, ki je sicer očiten: zgolj dva mandata, pa še to primarno iz vrst prejšnje LMŠ in ne »čiste« kvote Svobode, najbrž ne predstavlja nobenega triumfa v primerjavi s štirimi bruseljskimi stolčki iz stranke SDS. Če se v SD tolažijo, da jim je le uspelo z Matjažem Nemcem, pri čemer so polovico noči ob preštevanju glasov trepetali, ali bo premagal Petra Gregorčiča iz vrst SLS, v Levici pa se kislo nasmihajo ob razlagi, da so glede na državnozborske volitve dosegli dobre odstotke, a so v resnici ostali praznih rok, potem je vtis klavrnosti popoln. Da neuspeh zanikajo, je čisto druga vrsta težave.

Med večjimi presenečenji v vrstah SDS sta zagotovo manj pričakovana preboja Zale Tomašič in Branka Grimsa. Postavil bom maksimalno provokativno tezo: kaj pa, če je k uvrstitvi slednjega, v predvsem sebi v škodo, vsaj malo prispevala kar vladajoča koalicija?

Svoboda je bila deklasirana

Najprej k rezultatu volitev. Nedavna samohvala vlade ob drugi obletnici konstituiranja se v kombinaciji s koncem mencanja okoli priznanja Palestine ni posebej obrestovala vodilni stranki stranki. Priznati bodo morali, da jih je SDS močno deklasirala in če se dan po jutru pozna, to niso dobri obeti za državnozborske volitve za nobeno od strank vladajoče koalicije. Zato ne drži, kar je rekel premier med čakanjem na rezultate, da je to »odličen polčas«. Ni sledi odličnosti, prej nasprotno!

Grimsu se je obrestovalo, da se je družil z ekstremističnimi gibanji, potetoviranimi s svastikami, zagotovo največje presenečenje pa je izvolitev Zale Tomašič, hčere urednika na Nova24TV. Socialni demokrati so poraženi, Levica pa je glede na ankete verjetno obupala že pred volilno nedeljo. V največji meri se obema pozna, da s preveliko servilnostjo služita predsedniku vlade in s tem izgubljata vso avtoriteto in verodostojnost na podoben način, kot je Janša v času svoje vlade vase »posrkal« in oskubil svoje koalicijske partnerje. Stranka Vesna že nekaj časa izkorišča amaterizem vladajočih, zato se je spretno zavihtela v Bruselj s kandidatom, ki je retorično in politično spreten in predvsem deluje suvereno.

Poraz je tem hujši, ker vladajočim strankam ni bila v pomoč niti referendumska mobilizacija in celo ugoden končni rezultat 4:0. Najboljša plat v njej je zagotovo podpora evtanaziji, kar vrača nekaj upanja v civilizacijsko pravico, da se o svoji smrti na dostojanstven način lahko odločimo sami.

Goreč borec proti kulturnemu marksizmu

Grims je svojo kampanjo zastavil zelo spretno: nekaj mesecev pred volitvami je izdal knjigo Zmaga dobrega – vodnik za boj proti kulturnemu marksizmu. V njej menda celovito obravnava uničevanje zahodne civilizacije z vsiljevanjem marksizma. Ta se po njegovem širi pod krinko kulture v treh bistvenih pojavnih oblikah te »ideologije zla«: to so LGBT+, Eko in Multikulti.

V knjigi, seveda po njegovem mnenju, uspešno razgalja progresivno levičarstvo kot »religijo laži in sovraštva«, zaradi česar so po njegovem levičarji danes samo še sluge špekulativnega velekapitala. Izdal jo je v samozaložbi in vneto dolge tedne promoviral po celotni Sloveniji, s tem pa uspešno aktiviral podporo zase. Še pred tem se je povezal s podmladkom SDS v Kranju, kjer na čelu z Žanom Žalcem intenzivno koketirajo z identitarci, rumenimi jopiči in desnimi ekstremisti.

V zadnjih tednih je Grims deloval v povezavi s Slovensko obrambo stražo (SOS), rekrutirano iz poprejšnjih emanacij desnih ekstremističnih gibanj, ki so pri nas zadnja leta pod ideološkim sponzorstvom SDS vedno močnejša. Najbrž ni naključje, da se je SOS najbolj aktivirala tik pred volitvami in ves čas podpirala ravno Grimsa. Zato tudi njihova čestitka po njegovi izvolitvi v Bruselj, svojega favorita pa so lepo pozdravili tudi v Generaciji identitete in pri rumenih jopičih, ni nobeno presenečenje.

Slovenska obrambna straža čestita svojemu favoritu Branku Grimsu

Neonacisti med nami

Zakaj bi torej vladajoči trojček bi sokriv za njegov uspeh in hkrati za svojo polomijo? Zelo preprosto: ste v dveh letih njihovega mandata videli kakšne ustrezne korake, ki bi šli v smeri omejevanja razraščanja ekstremizma v državi? Ste morda slišali za pošteno obsodbo petkovega dvigovanja rok v pozdrav Hitlerju ali prikazovanja nacističnih simbolov? Tistih zamaskirancev, ki nastavljajo zanke okoli vratov migrantov in jih zavezujejo ob kandelabre?

Je v zadnjih tednih ob tem reagiral notranji minister, se je oglasil generalni direktor policije, je spregovorila ministrica za pravosodje in spomnila, da so nacistični pozdravi kaznivo dejanje spodbujanja sovraštva po 297. členu Kazenskega zakonika? Je bil sprožen pregon? Ne, nič od tega. Zaenkrat smo slišali zgolj nenavadno milozvočne ocene policije.

Se je morda komu v preteklosti zdelo, da vladajoča koalicija prisega na antifašizem? Le kako, če pa ljudje s tetoviranimi svastikami sredi Ljubljane pozdravljajo Hitlerja, pa tega sploh ne želi opaziti! No, natančno v tem smislu so Robert Golob, Matjaž Han in Asta Vrečko poskrbeli, da bo favorit Slovenske obrambne straže poslej kar iz Bruslja zagovarjal njihova antimigracijska identitarna stališča. Njegov uspeh je posredno tudi njihova zmaga.

