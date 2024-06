V Evropski parlament tudi zapornik in pripornica

Na evropskih volitvah sta bila izvoljena tudi predstavnika, ki sta trenutno v priporu oziroma zaporu

Na evropskih volitvah sta bila glede na delne izide izvoljena tudi predstavnika, ki sta trenutno v priporu oziroma zaporu. V Grčiji so izvolili nosilca liste konservativne stranke Nova demokracija (ND) Fredija Belerija, ki zaporno kazen prestaja v Albaniji, in v Italiji članico Zveze zelenih in levice Ilario Salis, ki je v priporu na Madžarskem.

Delni izidi kažejo, da je bil Fredi Beleri v novi sklic evropskega parlamenta izvoljen kot nosilec liste grške vladajoče stranke ND, medtem ko v Albaniji zaporu prestaja dvoletno kazen zaradi kupovanja glasov na lanskih županskih volitvah.

Če bo njegov mandat potrjen, bo eden od sedmih evropskih poslancev iz stranke grškega premierja Kiriakosa Micotakisa. Beleri je v odzivu, ki ga je poslal iz zapora, svojo izvolitev opisal kot zmago svetlobe nad temo in kot zmago, izborjeno s patriotizmom in ponosom Grkom, navaja spletni portal Euronews.

Na listi italijanske Zveze zelenih in levice je bila izvoljena tudi antifašistična aktivistka Ilaria Salis, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Po navedbah časnika La Repubblicca je prejela 173.000 glasov in bo ena od treh evroposlancev te stranke.

Salis je 39-letna osnovnošolska učiteljica, ki se trenutno nahaja v hišnem priporu na Madžarskem. Grozi ji do 11 let zapora zaradi lanskega domnevnega napada na neonaciste v sklopu antifašističnih protestov v Budimpešti, ki so pospremili hkratno zborovanje neonacistov. Sojenje naj bi se nadaljevalo septembra.

Med izvoljenimi je tudi ena od dveh vodilnih kandidatov nemške stranke Levica Carola Rackete, ki je bila pred leti v sodnem postopku.

Rackete je kot kapitanka ladje Sea Watch 3, ki je na krov rešila približno 50 migrantov, kljub prepovedi vplula v pristanišče na Lampedusi. Postopek je leta 2019 italijanska preiskovalna sodnica ustavila na predlog tožilstva.