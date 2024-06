Slovenija med članicami EU z največjim zvišanjem volilne udeležbe

Volilna udeležba na evropskih volitvah se je v primerjavi s prejšnjimi pred petimi leti povečala v najmanj 14 državah članicah EU

Volilna udeležba na evropskih volitvah se je v primerjavi s prejšnjimi pred petimi leti povečala v najmanj 14 državah članicah EU. Med državami, kjer je šlo tokrat na volišča veliko več ljudi kot leta 2019 je Slovenija, kjer je volilna udeležba višja za 12 odstotnih točk, je danes povedal tiskovni predstavnik Evropskega parlamenta Jaume Duch.

Kot je še pojasnil na novinarski konferenci v Bruslju, je volilna udeležba na ravni EU po začasnih podatkih okoli 51-odstotna, kar je nekoliko bolje kot pred petimi leti. Takrat je bila udeležba 50,66-odstotna.

Med državami z največjim povečanjem volilne udeležbe je Duch poleg Slovenije omenil Madžarsko, kjer je udeležba višja za 15 odstotnih točk. V Nemčiji se je zvišala za 3,4 odstotne točke, na Nizozemskem za 4,2 odstotne točke, na Portugalskem za 6,7 odstotne točke, na Češkem za 7,7 odstotne točke, na Slovaškem pa za 9,6 odstotne točke.

V Sloveniji je bila volilna udeležba leta 2019 28,9 odstotna, letos pa po neuradnih podatkih državne volilne komisije 41,4 odstotna.

Najnižjo udeležbo so na tokratnih volitvah v Evropski parlament zabeležili na Hrvaškem, 21,34 odstotka, kar je znatno manj kot na volitvah leta 2019, ko je bila 29,85-odstotna. Manj kot 30 odstotkov volivcev je šlo tokrat na volišča še v Litvi, in sicer 28,94 odstotka, je razvidno iz podatkov na spletni strani Evropskega parlamenta.

Na repu med članicami unije je glede na volilno udeležbo tudi Bolgarija, kjer je volilo 31,8 odstotka upravičencev, čeprav je volilna udeležba obvezna. Glasovanje je sicer obvezno tudi v Belgiji, Luksemburgu, na Cipru in v Grčiji.

Udeležba je bila najvišja, 89,2-odstotna, v Belgiji, kjer so v nedeljo potekale tudi parlamentarne in regionalne volitve, sledita Luksemburg (82,3 odstotka) in Malta (73 odstotkov).

Prve neposredne volitve v Evropski parlament so potekale leta 1979, ko je na volišča odšlo 61,99 odstotka volivcev. Odtlej je volilna udeležba stalno upadala, leta 2014 je bila le 42,61-odstotna, na prejšnjih volitvah s 50,66-odstotno volilno udeležbo pa se je trend obrnil.