Varnostni svet ZN sprejel ameriško resolucijo o prekinitvi ognja v Gazi

Slovenija je pričakovano glasovala za, predstavnica Izraela pa je načrt zavrnila

Joe Biden je konec maja načrt za prekinitev ognja predstavil kot izraelski kažipot do trajnega premirja

Varnostni svet ZN je v ponedeljek s 14 glasovi za in vzdržanim glasom Rusije potrdil resolucijo, ki pozdravlja načrt o prekinitvi ognja v Gazi. Tega je 31. maja naznanil predsednik ZDA Joe Biden. Slovenija je pričakovano glasovala za, predstavnica Izraela pa je načrt zavrnila.

Resolucija pozdravlja predlog za trajno premirje v treh fazah in trdi, da ga je Izrael sprejel, zato poziva tudi Hamas, naj ga sprejme. Obe strani poziva, naj nemudoma in brezpogojno uresničita določila tega predloga, in dodaja, da bo premirje trajalo, dokler se bodo nadaljevala pogajanja o prehodu v drugo fazo.

Resolucija zavrača kakršne koli poskuse demografskih ali ozemeljskih sprememb v Gazi, vključno z zmanjšanjem njenega ozemlja. Ponovno poudarja zavezo Varnostnega sveta ZN rešitvi dveh držav - Izraela in Palestine - ter v skladu s tem poudarja pomen združitve Gaze z Zahodnim bregom pod enotno palestinsko upravo.

Biden je konec maja načrt za prekinitev ognja predstavil kot izraelski kažipot do trajnega premirja. Predlog ima tri faze, ki vključujejo popolno premirje, umik izraelskih sil iz naseljenih predelov Gaze in izpustitev dela talcev v zameno za izpustitev več sto palestinskih zapornikov.

Prva faza naj bi trajala do šest tednov, v tem času pa naj bi se Izrael in Hamas pogajala o prehodu v drugo fazo. Ta vključuje izpustitev vseh preostalih talcev v zameno za popoln umik izraelskih sil iz Gaze.

Zadnja, tretja faza pa predvideva začetek velike dolgoročne obnove uničene Gaze in vrnitev posmrtnih ostankov talcev, ki so bili ubiti.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu tega "izraelskega" predloga ni uradno sprejel, skrajno desni člani njegove vlade pa so ga zavrnili.

Rusija je zato že med pogajanji o predlogu izražala pomisleke, ali je Izrael sploh sprejel ta predlog, in skupaj z Alžirijo in nekaterimi drugimi državami zahtevala, da se v poziv za sprejetje predlog vključi poleg Hamasa tudi Izrael.

Ameriška veleposlanica Lynda Thomas Greenfield se je članicam Varnostnega sveta zahvalila, ker so glasovale za mir, predstavniki drugih držav pa so imeli pozitivne izjave. Le ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je opozoril, da ni jasno, ali Izrael sploh sprejema ta dogovor.

"Menimo, da lahko mir dosežeta le dve suvereni in enakopravni državi. Zato je moja država prejšnji teden priznala Palestino kot neodvisno in suvereno državo, druge pa pozivamo, naj ji sledijo. Tako bodo lahko prihodnje generacije v Izraelu in Palestini živele druga ob drugi v miru, varnosti in blaginji."



Ondina Blokar Drobič,

namestnica slovenskega veleposlanika

"Mogoče bomo sedaj od Izraela slišali, kako je s tem," je dejal Nebenzija. Izraelska predstavnica je dejala, da bo Izrael nadaljeval vojaške operacije, dokler se ne vrnejo vsi talci in dokler Hamas ne bo povsem uničen.

"Ne bo nesmiselnih in neskončnih pogajanj. Le Hamas lahko konča vojno s tem, da izpusti vse talce in se preda," je dejala. Izrazila je obžalovanje za civilne žrtve, vendar dodala, da talce stražijo palestinski civilisti v Gazi.

Glasovanje je potekalo po odmevni izraelski operaciji, med katero so rešili štiri talce, ki so jih pripadniki Hamasa zajeli med napadom na Izrael 7. oktobra lani, vendar pri tem pobili najmanj 274 Palestincev.

Palestina je zato zahtevala izredno zasedanje Varnostnega sveta ZN, ki pa še ni na programu. Izraelka je dejala, da civilisti niso "ne-vpleteni".

"Vojaške operacije za izpustitev talcev, v katerih se ubije ali rani več sto civilistov, kot je bila sobotna v begunskem taborišču Nuseirat, ne morejo postati nova normalnost," pa je dejala namestnica veleposlanika Ondina Blokar Drobič. Dodala je, da mora mednarodno pravo veljati tudi za operacije reševanja talcev.

Poudarila je, da je Slovenija od začetka konflikta pozivala k ukrepanju Varnostnega sveta, zato je podprla resolucijo in se zahvalila ZDA, Katarju in Egiptu, da je do dogovora prišlo.

Ob tem je med drugim kritizirala zavračanje pomoči civilistom, usmrtitve humanitarnega osebja, napade na poslopja ZN in obleganje bolnišnic.

Izrazila je slovensko podporo mednarodni mirovni konferenci pod okriljem ZN, zavezo rešitvi dveh držav na temelju meja pred letom 1967 in združitvi Gaze z Zahodnim bregom - vključno z Vzhodnim Jeruzalemom - pod okriljem palestinske uprave.

"Menimo, da lahko mir dosežeta le dve suvereni in enakopravni državi. Zato je moja država prejšnji teden priznala Palestino kot neodvisno in suvereno državo, druge pa pozivamo, naj ji sledijo. Tako bodo lahko prihodnje generacije v Izraelu in Palestini živele druga ob drugi v miru, varnosti in blaginji," je sklenila.

