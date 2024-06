Francoska levica / »Pozivamo k oblikovanju nove ljudske fronte«

Francoske stranke socialistov, komunistov in zelenih ter skrajno leva Nepokorna Francija (FI) so napovedale, da se nameravajo v prvi krog predčasnih parlamentarnih volitev 30. junija podati s skupno kandidatno listo

Francoske stranke socialistov, komunistov in zelenih ter skrajno leva Nepokorna Francija (FI) so v ponedeljek zvečer napovedale, da se nameravajo v prvi krog predčasnih parlamentarnih volitev 30. junija podati s skupno kandidatno listo. Pogovori o povezovanju pred volitvami potekajo tudi na skrajni desnici.

"Pozivamo k oblikovanju nove ljudske fronte, ki bi na nov način združila vse levičarske humanistične, sindikalne, društvene in državljanske sile," so v skupni izjavi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisale stranke socialistov, komunistov, zelenih in skrajno leva Nepokorna Francija.

Svojo namero o dogovoru so oznanile v ponedeljek zvečer po pogovorih na sedežu zelenih (Ekologi) v Parizu. Po lastnih navedbah želijo "ustvariti alternativo Emmanuelu Macronu in se boriti proti rasističnemu projektu skrajne desnice".

Med strankami francoske levice, ki so se na podoben način združile tudi pred zadnjimi volitvami leta 2022, sicer še vedno obstajajo razhajanja. Njihovo zavezništvo Nupes je lani razpadlo po sporu med ostalimi tremi strankami in Nepokorno Francijo zaradi njene domnevne konfliktnosti.

Zavezništvo je sicer na zadnjih volitvah doseglo dober rezultat s približno 25-odstotno podporo. Tudi tokrat se vodilni predstavniki levih strank kljub razhajanjem ocenili, da lahko zgolj združeni dosežejo uspeh in konkurirajo tako Macronu kot skrajni desnici, ki je s prepričljivo zmago na evropskih volitvah še okrepila svoj položaj.

Vodilno vlogo na desnici bo tudi na parlamentarnih volitvah konec junija imel Nacionalni zbor (RN) Marine Le Pen, ki je na evropskih volitvah prejel več kot 31 odstotkov glasov. V boj za premierski položaj bodo poslali voditelja stranke in tudi vodilnega kandidata na evropskih volitvah, 28-letnega Jordana Bardello.

Pogovori o povezovanju pred volitvami potekajo tudi na skrajni desnici, navaja AFP. Le Pen je namreč skupaj z Bardello v ponedeljek popoldan sestala s svojo nečakinjo Marion Marechal, ki je bila na evropskih volitvah vodilna kandidatka skrajno desne stranke Ponovno zavzetje Erica Zemmourja.

Macron, ki je po hudem porazu na evropskih volitvah nemudoma razpustil parlament in sklical predčasne volitve, se bo tako soočil z združenimi nasprotniki tako z leve kot z desne strani. Njegova stranka Preporod si skupaj z zavezniki po napovedih anket družbe Harris Interactive lahko v 577-članskem parlamentu obeta zgolj 125 do 155 poslanskih sedežev, v nasprotju s sedanjimi 249.

Na drugi strani naj bi RN ob skokovitem vzponu dobil relativno večino z 235 do 265 sedeži, medtem ko jih ima zdaj 89. Levo zavezništvo naj bi po napovedih dobilo med 115 in 145 poslancev - trenutno jih ima 153, desna stranka Republikanci, ki ima trenutno 74 sedežev, pa naj bi jih dobila od 40 do 55.

Stranke morajo svoje liste kandidatov oddati najkasneje do nedelje popoldan, prihodnji ponedeljek pa se bo tudi uradno začela predvolilna kampanja za prvi krog.