Blinken / »Netanjahu potrdil zavezanost načrtu za prekinitev ognja v Gazi«

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je danes dejal, da je izraelski premier Benjamin Netanjahu, s katerim sta se v ponedeljek sestala v Jeruzalemu, ponovno potrdil svojo zavezanost načrtu za prekinitev ognja v Gazi. Izraelske oblasti sicer uradno načrta za zdaj niso sprejele.

"Sinoči sem se srečal s predsednikom vlade Netanjahujem, ki je ponovno potrdil svojo zavezanost predlogu," je dejal Blinken. Kot znamenje upanja je označil tudi to, da je palestinsko gibanje Hamas pozdravilo glasovanje v Varnostnem svetu ZN o resoluciji o prekinitvi ognja, ki so jo pripravile ZDA.

"To je znamenje upanja, tako kot je bila upanja polna izjava, ki jo je dal predsednik Joe Biden, ko je pred desetimi dnevi podal svoj predlog za prekinitev ognja v Gazi," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še dejal Blinken, ki se trenutno mudi na turneji po Bližnjem vzhodu in bo po Egiptu in Izraelu danes in v sredo obiskal še Jordanijo in Katar.

Državni sekretar ZDA je sicer ocenil, da odziv Hamasa še ne pomeni dejanskega strinjanja z načrtom, in da "še vedno čakajo odgovor" palestinskega gibanja.

Gibanje Hamas je že v ponedeljek pozdravilo resolucijo o premirju v Gazi, ki jo je na predlog ZDA sprejel Varnostni svet ZN. V odzivu so med drugim zapisali, da so pripravljeni sodelovati s posredniki pri udejanjanju mirovnega načrta.

Predstavnik palestinskega gibanja Sami Abu Zuhri je danes po navedbah agencije Reuters znova zatrdil, da Hamas sprejema resolucijo VS ZN glede načrta za prekinitev ognja in se je pripravljen pogovarjati o podrobnostih. Dodal je, da mora sedaj Washington zagotoviti, da bo resolucijo in dogovore spoštoval tudi Izrael.

Izrael na drugi strani kljub Blinknovim današnjim navedbam predloga uradno še ni sprejel, skrajno desni člani Netanjahujeve vlade pa so ga zavrnili. Izraelska predstavnica v ZN je v ponedeljek dejala, da bo Izrael nadaljeval vojaške operacije, dokler se ne vrnejo vsi talci in dokler Hamas ne bo dokončno uničen.

Načrt v več fazah, ki ga je predstavil ameriški predsednik Biden, predvideva popolno ustavitev spopadov, izpustitev talcev v zameno za palestinske zapornike, umik izraelskih sil iz Gaze in obnovo skoraj popolnoma uničene palestinske enklave.

