Slovenija bo Palestincem namenila dodatnih 2,5 milijona evrov pomoči

S tem Slovenija nadaljuje konkretna prizadevanja za ublažitev humanitarne katastrofe v Gazi

Protest v podporo Palestini na Trgu republike v Ljubljani leta 2021

Slovenija bo preko različnih programov Združenih narodov Palestincem namenila dodatnih 2,5 milijona evrov pomoči, je danes ob robu mednarodne konference o humanitarni pomoči za Gazo v Jordaniji napovedal premier Robert Golob. Po njegovih besedah sicer v ponedeljek sprejeta resolucija v Varnostnem svetu ZN daje upanje za rešitev dveh držav.

Kljub sprejetju resolucije z ameriškim načrtom za prekinitev ognja v Gazi je po besedah Goloba nujno takojšnje ukrepanje, saj so humanitarne razmere v Gazi katastrofalne. "Zato se je slovenska vlada odločila, da nameni dodatnih dva in pol milijona evrov skozi različne programe ZN za takojšnjo humanitarno pomoč palestinskemu narodu," je v Jordaniji povedal premier.

S tem Slovenija nadaljuje konkretna prizadevanja za ublažitev humanitarne katastrofe v Gazi, kar je Golob obljubil po sprejetju odločitve o priznanju Palestine, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Dodali so, da potekajo tudi pogovori o novi humanitarni pobudi, v okviru katere bo Slovenja prevzela vlogo koordinatorice in pobudnice. Več naj bi bilo znanega v prihodnjih tednih.

Kot je danes odločila vlada, bo Slovenija milijon evrov namenila agenciji ZN za pomoč palestinskim beguncem in prebivalstvu na zasedenih palestinskih ozemljih ter v Jordaniji, Libanonu in Siriji. Milijon bo prejel Svetovni program za hrano (WFP), 500.000 evrov pa slovenski izvajalci razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ali strateški partner za nujen humanitarni odziv ali mednarodni partner za zdravstveno in psihosocialno rehabilitacijo žrtev bližnjevzhodnega konflikta.

Ob robu konference je premier opravil vrsto dvostranskih srečanj. Dopoldne se je sestal z generalnim sekretarjem ZN Antoniom Guterresom, palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom, vodjo agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) Philippejem Lazzarinijem in španskim kolegom Pedrom Sanchezom.

"Slovenija ostaja velika podpornica agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem na Bližnjem vzhodu," je po srečanju z Lazzarinijem, čigar agenciji bo Slovenija namenila milijon evrov, na omrežju X zapisala vlada.

Guterres je medtem pohvalil Slovenijo za njeno aktivno delovanje v Varnostnem svetu ZN, rekoč da je njen glas v New Yorku nenadomestljiv, široko slišan in upoštevan pri najzahtevnejših temah.

Palestinski predsednik Abas se je premierju vnovič zahvalil za priznanje Palestine in izrazil upanje, da bodo Sloveniji sledila tudi druge države članice EU. Ob tem sta skupaj pozdravila ponedeljkovo resolucijo Varnostnega sveta ZN in poudarila potrebo po njeni čimprejšnji implementaciji.

S Sanchezom, čigar država je skupaj z Irsko in Norveško prav tako nedavno priznala Palestino, je Golob med drugim spregovoril o izidu evropskih volitev.

Premier je govoril tudi z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom in mu zaželel odločnost in vztrajnost pri implementaciji mirovnega načrta za Bližnji vzhod.

V nadaljevanju dneva je na konferenci nagovoril udeležence, med katerimi so številni visoki gosti, vključno s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom in predstavniki številnih humanitarnih organizacij. Kot je dejal Golob, Slovenija ni največja ali najbogatejša država na svetu, a to ni izgovor, da ne bi spričo dogajanja v Gazi ne bi ukrepala odločno.

"Slovenija je članica EU in nestalna članica Varnostnega sveta ZN. Slišal se je naš glas, naš glas v imenu palestinskega naroda," je poudaril premier in tudi druge države pozval, naj pokažejo solidarnost s Palestinci. "Vseh pozivov mednarodna skupnost še ni upoštevala, vendar nas to ne bo ustavilo, da tudi v prihodnje ne bi pozivali še bolj odločno," je dodal.

Dan je premier sklenil s pogovorom z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem in jordanskim kraljem Abdulahom II., ki sta poleg prvega moža ZN Guterresa organizatorja konference.

Jordanskemu kralju se je zahvalil za podporo in prizadevanja Amana za ohranjanje stabilnosti in varnosti na Bližnjem vzhodu. Al Sisiju pa za prizadevanja egiptovske diplomacije v pogajanjih med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas. Z egiptovskim predsednikom sta spregovorila tudi o obuditvi projekta rehabilitacije otrok iz Gaze.