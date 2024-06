Drava in Mura se razlivata

Reke v večjem delu države imajo veliko vodnatost

Večina rek v osrednji Sloveniji, na Savinjskem in Kočevskem je upadla do srednje vodnatosti, drugod pa še prevladuje velika vodnatost rek. Drava in Mura sta ponoči upadli in ponovno počasi naraščata ter se še razlivata na izpostavljenih območjih, so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso). Danes in v četrtek bo pretežno oblačno s padavinami.

Naraščajo posamezne reke v Zgornjesavski dolini in Soča, njeni pritoki v zgornjem Posočju, ki so ponoči narasli, pa že upadajo. Hitreje upadata Kolpa in Vipava, druge reke pa počasi upadajo ali so njihovi pretoki ustaljeni.

Danes bo vodnatost rek ustaljena ali pa se bo počasi zmanjševala. Drava in Mura bosta sprva še nekoliko naraščali, razlivanje ob njunih strugah se bo še nadaljevalo. Danes zvečer in v noči na četrtek lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke v zahodni Sloveniji. Možno je zastajanje zalednih in padavinskih voda. Še posebej na Vipavskem lahko pride do razlivanj ob strugah vodotokov.

V četrtek bodo reke zlasti v zahodni in osrednji Sloveniji ponovno nekoliko narasle. Vodnatost večine rek bo velika, v Pokolpju in Prekmurju pa srednja. Čez dan je možno hitrejše naraščanje hudourniških vodotokov in manjših rek, pojav je bolj verjeten v južni polovici države. Drava in Mura se bosta še razlivali, so še sporočili.

Danes bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in ob morju tudi posameznimi nevihtami. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 23 stopinj Celzija.

V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Popoldne bo ponekod prehodno zapihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 13 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija.

V petek bo po svežem in ponekod meglenem jutru čez dan večinoma sončno in spet topleje. V soboto bo večinoma sončno, več oblačnosti bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije, napoveduje Arso.

Vreme je nekaj težav povzročilo tudi v torek, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Zaradi jutranjega močnega deževja z vetrom so na območjih Regijskih centrov Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo mesto in Slovenj Gradec zabeležili 24 dogodkov.

Zaradi namočenega terena so se sprožili podori zemljin in kamnin ter zemeljski plaz, ki je v naselju Spodnja Rečica v občini Laško zasul stanovanjski objekt. Močan veter je podiral drevesa in na enem stanovanjskem objektu odkril streho. Meteorne vode so zalivale stanovanjske in druge objekte. Posredovalo je 18 gasilskih enot, od tega štiri poklicne ter druge službe, ki so črpale meteorno vodo, odstranjevale podrto drevje, s protipoplavnimi vrečami zaščitile objekte, odstranjevale nanose zemljine, prekrile plaz in odkrito streho.