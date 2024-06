Združeni narodi / »Izrael je v Gazi storil zločine proti človečnosti«

Izrael je sklepe preiskave Združemnih narodov zavrnil in jim očital protiizraelsko diskriminacijo

Preiskava Združenih narodih v danes objavljenem poročilu Izrael obtožuje zločinov proti človečnosti med vojno v Gazi, poleg tega pa ocenjuje, da sta tako izraelska vojska kot palestinska islamistična skupina Hamas storili vojne zločine. Izrael je sklepe preiskave zavrnil in ZN očital protiizraelsko diskriminacijo.

"Izrael mora nemudoma ustaviti vojaške operacije in napade v Gazi," je pozvala vodja preiskovalne komisije Navi Pillay. "Hamas in palestinske oborožene skupine pa morajo nemudoma ustaviti raketne napade in izpustiti vse talce. Zajemanje talcev je vojni zločin," je še dodala. Poudarila je, da je treba nujno pred roko pravice privesti vse odgovorne.

Poročilo neodvisne preiskovalne komisije je prva poglobljena preiskava ZN dogodkov med vojno, ki je izbruhnila po 7. oktobru lani. V njej ugotavljajo, da so tako Izrael kot palestinske oborožene skupine krive vojnih zločinov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vojna v Gazi je izbruhnila po napadu Hamasa na Izrael, ko je umrlo skoraj 1200 ljudi, večino civilistov. Še več kot 250 ljudi pa so Hamasovi pripadniki vzeli za talce, pri čemer jih v enklavi ostaja še okoli 120, več od njih naj bi bilo mrtvih.

Komisija ZN, ki jo je ustanovil Svet ZN za človekove pravice maja 2021, je ugotovila, da so v napadu pripadniki palestinskih oboroženih skupin storili vojne zločine, med drugim zajemanje talcev, namerno ubijanje ter kršenje mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava človekovih pravic.

Našli so še dokaze o oskrunitvi trupel, tudi spolni oskrunitvi, obglavljanju in sežiganju. Otroke, ki so bili priča temu nasilju, so snemali v propagandne namene, so še opozorili v poročilu. Prepričani so še, da izraelskim oblastem ni uspelo zaščititi civilistov na jugu Izraela.

"Izrael mora nemudoma ustaviti vojaške operacije in napade v Gazi. Hamas in palestinske oborožene skupine pa morajo nemudoma ustaviti raketne napade in izpustiti vse talce. Zajemanje talcev je vojni zločin."



Navi Pillay,

vodja preiskovalne komisije

Izraelska vojska se je na napad odzvala z obsežno ofenzivo v palestinski enklavi, ki je terjala že več kot 37.000 smrtnih žrtev, med njimi večinoma civilisti.

Komisija je glede izraelskega odziva ugotovila, da je Izrael zagrešil vojne zločine, zločine proti človečnosti ter kršil mednarodno humanitarno pravo in mednarodno pravo človekovih pravic. Opozorili so na "obsežen ali sistematičen napad na civilno prebivalstvo v Gazi".

"Komisija je ugotovila, da so bili storjeni zločini proti človečnosti: iztrebljanje, umor, preganjanje palestinskih moških in dečkov na podlagi spola, prisilno preseljevanje, mučenje ter nečloveško in kruto ravnanje," so dodali v poročilu. Izpostavili so še, da je Izrael stradanje izkoristil kot vojno metodo, kar je vojni zločin. Ob tem so posvarili, da bo lakota vplivala na prebivalce Gaze, zlasti otroke, še desetletja.

Izraelske sile pa so vojne zločine s strani Izraela storile tudi na Zahodnem bregu, med drugim so v poročilu izpostavili spolno nasilje in mučenje.

Izrael, ki je sicer oviral delo preiskovalcev, je sklepe preiskave zavrnil in komisijo ZN obtožil sistematične protiizraelske diskriminacije.

Poročilo, ki so ga sestavili na podlagi intervjujev z žrtvami in očividci ter po preučitvi številnih drugih virov, satelitskih posnetkov in forenzičnih poročil, bodo prihodnji teden predstavili Svetu ZN za človekove pravice.