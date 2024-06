Koliko zaslužijo študenti?

Na trgu se povečuje ponudba študentskih del, ki zahtevajo specifično znanje in veščine, ta dela pa so tudi najbolje plačana, so sporočili iz e-Študentskega servisa. Trenutno na trgu ponudba del presega povpraševanje mladih, kar vpliva na urne postavke. Povprečna urna postavka za študentsko delo trenutno znaša 8,44 evra bruto na uro.

Urne postavke so po njihovih navedbah višje tudi zaradi višjih življenjskih stroškov in boljših pogojev dela.

Poučevanje in inštrukcije so plačane od 15 evrov bruto na uro, vaditelji, trenerji plavanja, računalničarji in programerji pa zaslužijo od 14 evrov bruto na uro. Sledijo še posamezne ponudbe, ki dosegajo nadpovprečna plačila kot je digitalni marketing 20 evrov bruto na uro, zdravstvena nega 17,43 evrov bruto na uro, snemanje, influencer od 14 evrov na uro bruto. Prav tako so visoko plačana dela, kot je urejanje prostorov in okolice (18 evrov na uro bruto), ročna dela, ki so prav tako med bolje plačanimi (17 evrov bruto na uro), in urejanje družbenih omrežij (16 evrov bruto na uro), so sporočili.

Visoke urne postavke je zaslediti tudi v gostinstvu in turizmu, ki je panoga, ki se srečuje z največjim pomanjkanjem kadra. Hkrati pa je eno od študentskih del, za katerega se mladi ne odločajo radi. Med opravljenimi študentskimi deli je namreč zgolj sedem do osem odstotkov dela v gostinstvu in strežbi.

V zadnjih dveh letih se je povprečna urna postavka za študentsko delo povišala za približno 1,31 evra bruto na uro. To predstavlja 18-odstotno povečanje, kar je za dobrih pet odstotnih točk višje od inflacije. Trenutno povprečna urna postavka za študentsko delo znaša 8,44 evra bruto na uro (7,13 evrov neto na uro), kažejo podatki e-Študentskega servisa.

Ponudba študentskih del je še vedno bistveno večja od povpraševanja kandidatov, kar dodatno dokazuje pomanjkanje kandidatov za delo ob rekordni zaposlenosti. Ob tem je ključno, da se povečuje ponudba specifičnih del. Delodajalci iščejo šolajoče mlade predvsem za dela, ki so povezana s strokovnimi področji študija. Ti trendi kažejo na premik v ponudbi študentskega dela od splošnih k delom, ki ponujajo specifične izkušnje in kompetence, koristne za karierno rast, poudarjajo.

Na študentskem servisu delodajalcem svetujejo, da za študente ustvarijo prijetno delovno okolje, jih vključijo v ekipo in jim zaupajo tudi zahtevnejše naloge, saj tako obstaja večja verjetnost, da jih na koncu tudi zadržijo. Po podatkih analize javnega mnenja Ninamedia iz leta 2022 se kar 62 odstotkov dijakov in študentov zaposli tam, kjer so opravljali študentsko delo, so še navedli v sporočilu.