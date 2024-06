Darilo za sodniško elito

Komu najbolj koristi odločitev ustavnih sodnikov o sodniških plačah in kaj prinaša javnofinančno?

Kdo je glasoval za sklep o dvigu sodniških plač? Z leve: Katja Šugman Stubbs (ZA), Marko Šorli (izločen, ni odločal), Rok Čeferin (ZA), Rok Svetlič (ZA), Matej Accetto (PROTI), Neža Kogovšek Šalamon (PROTI), Špelca Mežnar (PROTI), Rajko Knez (ZA) in Klemen Jaklič (ZA).

© Daniel Novakovič, STA

Predsednik vlade Robert Golob je 10. januarja 2023 vsem sodnikom obljubil 600 evrov dodatka bruto k plačam. »Da pokažemo resnost,« je dodal. A ti dodatki se nikoli niso izplačali, posledice pa so zdaj spet pred vlado. Ustavni sodniki so namreč pred dvema tednoma – s petimi glasovi proti trem – izglasovali precedens: določili so, kdaj in za koliko se morajo zvišati plače sodnic in sodnikov. S septembrom se bodo morale vse plače sodnikov uskladiti z inflacijo od 1. junija 2012 do 31. decembra 2023. A ta »rešitev« bo imela več pomembnih posledic. Nemudoma je porušila razmerja v plačnem sistemu v javnem sektorju, ne odpravlja neskladij med plačami, saj koristi predvsem najbolje plačanim sodnikom, zlasti pa utegne vplivati na odprta vprašanja o novem plačnem sistemu v javnem sektorju – ravno v točki o usklajevanju plač z inflacijo.