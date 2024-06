Šarčev in Cerarjev človek v Golobovem kabinetu

Jure Leben je nov državni sekretar v kabinetu premierja

Jure Leben (z ministrom za finance Klemnom Boštjančičem) med čistilno akcijo Blejskega jezera

© Luka Dakskobler

Kdaj se bo Jure Leben, nekdanji državni sekretar v Cerarjevi vladi in okoljski minister v Šarčevi, pojavil v vladi Roberta Goloba, je bilo le vprašanje časa. Leben je maja 2021 ustanovil Stranko zelenih dejanj (Z.DEJ), ki jo je januarja 2022 Robert Golob spremenil v Gibanje Svoboda.

Najbližje ministrski funkciji je bil Leben konec lanskega leta, ko je ob Jožetu Novaku veljal za najverjetnejšega kandidata za ministra za naravne vire in prostor. A za to ministrstvo, zelo vključeno v posel poplav- ne obnove, je premier Golob na koncu izbral Novaka. V zadnji fazi je prišlo v javnost, da je protikorupcijska komisija KPK pri Lebnu ugotovila kršitev določb o integriteti. Kršitev se je nanašala na čas, ko je bil Leben v Cerarjevi vladi državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu, integriteto pa je kršil pri postopku iskanja upravljavca za mariborsko letališče. Natančneje: junija 2018 je enemu od javnih uslužbencev dvakrat naročil, naj vlogo družbe SHS Aviation za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za Letališče Edvarda Rusjana Maribor pusti pri miru in jo pospravi v predal. S tem je bil kršen tudi zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ki javnemu partnerju nalaga, da vloge obravnava in o njih odloči v štirih mesecih od prejema.

Leben je odločitev KPK izpodbijal, a je upravno sodišče januarja letos zavrnilo njegovo tožbo. Bolj kot po aviatični aferi pa je Leben znan po drugi: kot državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu je bil vodja projekta makete za drugi tir železniške proge Divača– Koper, ki jo je Cerarjeva vlada marca 2018 postavila v Kopru. Ob kasnejšem razkritju sumov, da je bil posel vnaprej dogovorjen, je Leben marca 2019 odstopil s funkcije okoljskega ministra v Šarčevi vladi. Nato je za poslovneža Joca Pečečnika prevzel vodenje projekta »prenove« Plečnikovega stadiona v Bežigrajski športni park, a se ni izšlo. Lani jeseni se je Leben zaposlil na Občini Škofljica pri županu Primožu Cimermanu z liste Zdrava družba.

Ta teden ga je torej vlada imenovala za državnega sekretarja v kabinetu premierja, potem ko se mu je na nedeljskih evropskih volitvah (precej pričakovano) izmuznil Bruselj; kot kandidat Svobode je prejel le 5007 preferenčnih glasov. V kabinetu bo Leben zadolžen za »okolje, prostor, podnebje in dialog z nevladnimi organizacijami«, torej za pomembna področja; vsa v kabinetu do zdaj niso imela glasu.