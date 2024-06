»Je dovolj za zmago? Ne. Je pozno? Da.«

Mirovno konferenco o Ukrajini sklenili s skupno izjavo

Voditelji 80 držav od 93 sodelujočih so s skupno izjavo končali mirovno konferenco o Ukrajini. Izjava pravi, da sta za dosego miru nujna sodelovanje in dialog med vsemi stranmi, Rusija pa mora zagotoviti neodvisnost in ozemeljsko celovitost Ukrajine, poročajo tuje agencije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski želi čim prej novo srečanje.

Zelenski je po sprejetju sklepne izjave na konferenci v Švici dejal, da je naklonjen takojšnjemu začetku mirovnih pogajanj z Rusijo, če bi ta iz Ukrajine umaknila vojsko. "Rusija se lahko z nami začne pogajati jutri in nihče ne bo čakal, le umakniti se mora z našega ozemlja," je dejal. A kot je dodal, Rusija ni pripravljena na mir.

Zelenski je opozoril tudi, da vojaška pomoč, ki jo v Ukrajino pošiljajo zahodne države, ne bo dovolj, da bi lahko Ukrajina zmagala v vojni. "Pomoč prihaja. Prihaja v velikih količinah. Je dovolj za zmago? Ne. Je pozno? Da," je dejal novinarjem ob robu mirovne konference, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Države so se v sklepni izjavi mirovne konference zavezale k spoštovanju načel suverenosti, neodvisnosti in ozemeljske celovitosti vseh držav v okvirih mednarodno priznanih meja, vključno z Ukrajino.

"Verjamemo, da doseganje miru zahteva sodelovanje in dialog med vsemi stranmi," piše v izjavi, ki poudarja tudi, da je Rusija kriva za vojno v Ukrajini, "še vedno trajajoča ruska vojna proti Ukrajini pa povzroča trpljenje in uničenje ter ustvarja tveganja za nastanek krize z globalnimi posledicami."

V delu se izjava dotakne tudi vojnih ujetnikov in ukrajinskih otrok, ki naj bi jih Rusija deportirala na območja pod ruskim nadzorom. Voditelji so zapisali, da bi morali biti osvobojeni vsi vojni ujetniki in da "se morajo vsi nezakonito deportirani ukrajinski otroci in ostali ukrajinski državljani vrniti domov".

Na konferenci so govorili tudi o jedrskih vprašanjih. "Ukrajinske jedrske elektrarne in ostala jedrska infrastruktura, vključno z jedrsko elektrarno v Zaporožju, morajo delovati varno in pod popolnim nadzorom Ukrajine," piše v sklepni izjavi. Države so sicer izrazile zaskrbljenost, da bi lahko vojna prerasla v spopad z jedrskim orožjem.

Glede vprašanj, povezanih s trgovino s hrano in kmetijskimi proizvodi, pa je v izjavi zapisano, da varnost preskrbe s hrano ne sme biti na noben način uporabljena kot orožje. "Ukrajinske kmetijske proizvode je treba varno in prosto zagotavljati zainteresiranim tretjim državam," dodaja.

Sklepna izjava sicer ne omenja načrtov za naslednjo konferenco, poudarja pa potrebo po dialogu z Rusijo za vzpostavitev miru. Zelenski je po srečanju dejal, da si želi naslednje mirovne konference čim prej, "ne v letih, ampak mesecih". Več držav naj bi že izrazilo interes, da bi jo gostile, vodilna kandidatka za to vlogo pa naj bi bila Savdska Arabija.

Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer v petek predstavil pogoje Moskve za začetek mirovnih pogajanj. Zahteva umik ukrajinskih vojakov z območij znotraj Ukrajine, ki jih je zasedla Rusija, in trajno odpoved članstvu Ukrajine v zvezi Nato.

Zelenski in ostali zahodni voditelji Putinov predlog zavračajo. Na mirovni konferenci je Zelenski dejal, da se lahko mirovna pogajanja začnejo, ko bodo imela podporo mednarodne skupnosti. Rusija na vrh ni bila povabljena, je pa švicarska vlada kot gostiteljica vrha sporočila, da bo cilj srečanja "skupaj opredeliti časovni načrt", kako Moskvo in Kijev vključiti v bodoči mirovni proces.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes poudarila, da bo sodelovanje Rusije zahtevalo njeno zavezanost Ustanovni listini ZN. Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da mir ne more pomeniti kapitulacije Ukrajine, italijanska premierka Giorgia Meloni pa je podobno Putinu sporočila, da "miru ne sme zamešati s podreditvijo Ukrajine", ki se po njenih besedah herojsko bori.

Današnje skupne izjave vrha, ki se ga je udeležila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, med drugim niso podprle Indija, Južna Afrika, Mehika, Indonezija, Savdska Arabija in Vatikan. Brazilija, ki je bila na seznamu udeležencev navedena kot "opazovalka", prav tako ni podpisala sporočila, navaja AFP.

9eaM7hlHjus