Netanjahu / »Imamo državo z vojsko, ne vojsko z državo«

Izraelski premier Benjamin Netanjahu nasprotuje prekinitvam vojaških aktivnosti, ki so jih napovedale izraelske sile v Gazi

Izraelski premier Benjamin Netanjahu nasprotuje dnevnim lokalnim "taktičnim prekinitvam" vojaških aktivnosti, ki so jih v nedeljo napovedale izraelske sile v Gazi, poročajo izraelski mediji. Vojska je zatrdila, da bo kljub tem načrtom nemoteno nadaljevala operacije v Rafi na skrajnem jugu razdejane palestinske enklave.

Izraelska vojska je v nedeljo sporočila, da bo "lokalna, taktična prekinitev vojaških aktivnosti za človekoljubne namene do nadaljnjega trajala vsak dan od 8. do 19. ure vzdolž poti, ki vodi od križišča Kerem Šalom do ceste Salah al-Din in naprej proti severu".

Ko je premier slišal za te načrte, je po navedbah neimenovanega uradnika dal jasno vedeti, da se z njimi ne strinja. "Imamo državo z vojsko, ne vojsko z državo," je po poročanju izraelskih medijev dejal predsednik skrajno desne vlade.

"Imamo državo z vojsko, ne vojsko z državo."



Benjamin Netanjahu,

izraelski premier

Še bolj kritičen do vojske je bil minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, ki je povedal, da bi tisti, ki je sprejel takšno odločitev, moral biti odpuščen, piše britanski časnik Guardian.

Iz vojske je vlada nato dobila zagotovila, da omenjeni načrti ne bodo vplivali na njihove dejavnosti, saj da se operacije v Rafi nadaljujejo kot prej.

Vojska je pojasnila, da so se za dnevne prekinitve vojaških aktivnosti odločili po pogovorih z Združenimi narodi in drugimi organizacijami v okviru prizadevanj za "povečanje obsega humanitarne pomoči, ki vstopa v Gazo".

Nedelja je ob siceršnjem nadaljevanju napadov na Gazo, minila relativno mirno, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V obstreljevanju osrednje Gazi so izraelske sile ubile najmanj devet Palestincev, iz enklave pa danes prihajajo nova poročila o smrtonosnih napadih.