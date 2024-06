»Nimam želje, da bi predstavljal državo, ki ne ustreza našim vrednotam«

IZJAVA DNEVA

»Upam, da se bomo dobro odločili in upam, da bom 7. julija še ponosno nosil to majico 7. julija. Sem proti skrajnežem, proti idejam, ki ločujejo ljudi (…) Nimam želje, da bi predstavljal državo, ki ne ustreza našim vrednotam. Mislim pa, da smo vsi v istem košu.«

»Mislim, da smo v izjemno pomembnem trenutku naše države, kakršnih še ni bilo. Zato bi se rad obrnil na vse Francoze, posebej pa še na mlado generacijo. (…) Vidimo, da so danes skrajneži pred tem, da prevzamejo oblast. Še vedno pa imamo možnost, da izberemo, kakšna bo prihodnost naše države. (…) Treba je znati ločiti zrno od plevela in tudi vedeti, kaj mora imeti prednost. Evropsko prvenstvo je zelo pomembno za naše kariere, a najprej smo državljani in menim, da ne smemo obrati proč od sveta, ki nas obkroža, zlasti pa ne od dogajanja v naši državi.«

(Kapetan francoske nogometne reprezentance Kylian Mbappé je pozval Francoze, predvsem mlade, naj dobro premislijo, koga bodo volili na parlamentarnih volitvah 30. junija in 7. julija, na katerih bi skrajna desnica, kot kažejo zadnje ankete, lahko dobila absolutno večino poslancev in s tem prišla na oblast. Dodal je, da če bodo Francozi glasovali za skrajno desnico, potem ne bo več rad igral za Francijo; via Dnevnik)

UKFR0tZXVgc