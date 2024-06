Golob / »Odziv na poplave je bil hiter, a posledic ne bomo mogli odpraviti v rokih, ki bi si jih vsi želeli«

Premier si želi, da bi bili postopki za preselitev ljudi s prizadetih območij hitrejši

Stahovica: Zemeljski plaz za hišo je družini zalil prostore z blatom in vodo ter zrušil streho

© Borut Krajnc

Prednostne naloge pri fizični odpravi posledic lanskih katastrofalnih poplav, to je povečanje pretočnosti vodotokov in obnova prizadete infrastrukture, so v celoti opravljene, kar je po besedah premierja Robert Goloba velik uspeh. Si pa želi, da bi bili postopki za preselitev ljudi s prizadetih območij hitrejši.

Na lansko katastrofalno ujmo je v okviru poslanskih vprašanj predsedniku vlade ob začetku današnje junijske seje DZ spomnil poslanec SD Damijan Zrim. "Skupaj smo dali zagotovila, da prizadeti ne bodo pozabljeni in bodo v najkrajšem možnem času deležni ustrezne pomoči," je dejal ter Goloba vprašal, kakšni so časovni načrti za zagotovitev nadomestnih domov.

"Odziv na poplave je sicer bil hiter in odločen, a posledic ne bomo mogli odpraviti v rokih, ki bi si jih vsi želeli," je odgovoril Golob.

Spomnil je, da so že zaključeni interventni posegi tako na vodni kot cestni infrastrukturi, da se v prihodnosti kaj takšnega ne bi moglo več zgoditi. "To je bila prva prioriteta, saj je logično, da je bila to prva prioriteta," je dejal.

Kot uspešne je označil tudi ukrepe za zagotovitev finančnih sredstev, kar nenazadnje potrjuje dejstvo, da bo Slovenija iz evropskega solidarnostnega sklada prejela nekaj več nepovratnih sredstev od pričakovanj. Medtem ko naj bi po prvih načrtih prejela 400 milijonov evrov, si jih zdaj lahko obeta 428 milijonov evrov. "Višji znesek je odobren in bomo dobili dodatnih 28 milijonov evrov, ki jih v resnici nismo načrtovali," je dejal Golob.

Omenil je tudi uspešno izvedene aktivnosti za pomoč gospodarstvu in gospodinjstvom ter dodal, da je na koncu ostalo 343 objektov na seznamu za odstranitev in nadomestno oziroma nadomestitveno gradnjo. Čeprav stroka pravi, da na določenem območju življenje ni več varno, nekateri lastniki še vedno vztrajajo, da se ne bodo selili, je povedal in dodal: "Tudi jaz bi si želel, da bi bili postopki, kako bi prišli do novih streh nad glavo, hitrejši."