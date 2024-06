Trump v Bidnovi kampanji v vlogi obsojenega kriminalca

Predvolilna kampanja demokratskega predsednika ZDA Bidna republikanskega tekmecaTrumpa prikazuje kot obsojenega kriminalca, ki mu gre le za lastno korist

Volilna kampanja demokratskega predsednika ZDA Joeja Bidna je začela 50 milijonov dolarjev vredno oglaševalsko kampanjo, v kateri republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa prikazuje kot obsojenega kriminalca, ki mu gre le za lastno korist, poročajo ameriški mediji.

Oglaševalska ofenziva obsega milijon dolarjev za oglase, namenjene prepričevanju pripadnikov manjšin. Poudarja, da je bil Trump v New Yorku spoznan za krivega 34 kaznivih dejanj. Potekala bo do konca junija na nacionalnih televizijah in posebej v pomembnih državah za izvolitev, kjer volilni izid ni vnaprej znan.

Ankete vztrajno kažejo izenačenost obeh kandidatov, pri čemer ima Trump celo majhno prednost pred Bidnom. Predstavniki Bidnove kampanje javno vztrajajo, da se bodo stanje v anketah spremenilo, potem ko se bodo Američani začeli zanimati za volitve.

To se tradicionalno zgodi šele v času nacionalnih konvencij obeh strank. Republikanci bodo imeli svojo julija v Milwaukeeju, demokrati pa avgusta v Chicagu, kar kaže na velik pomen držav srednjega zahoda za pot kandidatov do 270 elektorskih glasov, potrebnih za zmago.

Biden ima velike težave s tem, kako volivci dojemajo med drugim gospodarstvo, kriminal in druga vprašanja v času njegovega vodenja ZDA. Dejanske številke dokazujejo upadanje kriminala, gospodarsko rast, nazadovanje inflacije in rast zaposlovanja ter plač, večina volivcev pa v anketah meni, da se razmere slabšajo.

Republikanci uživajo veliko prednost pri vprašanju nezakonitega priseljevanja v ZDA, demokrati pa glede vprašanja pravice do splava. Biden ima precejšnje težave z delom svoje volilne baze glede vojne v Gazi. Povrhu mediji veliko bolj izpostavljajo njegovih 81 let, kot pa jezikovne in druge spodrsljaje 78-letnega Trumpa.

