»Mladi morajo biti del rešitve v boju proti sovražnemu govoru«

Mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru

© pixabay.com

Danes zaznamujemo mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru. Ključnega pomena za ustvarjanje javnih in spletnih prostorov brez sovražnega govora je sodelovanje mladih, zlasti mladih žensk, domorodne mladine, mladih iz manjšinskih skupnosti, mladih iz skupine LGBTIQ in mladih invalidov, so izpostavili pri Združenih narodih (ZN).

"Ker so mladi pogosto najbolj prizadeti zaradi sovražnega govora, še posebej na spletu, morajo biti prav mladi del rešitve," so na ZN zapisali v sporočilu za javnost.

Sovražni govor prinaša diskriminacijo, zlorabe, nasilje in konflikte. Danes je usmerjen proti širokemu krogu skupin, pogosto na podlagi rase, etnične pripadnosti, vere, določenega prepričanja ali politične pripadnosti. Deležni so ga predvsem ženske, begunci, migranti, osebe različnih spolov in trans osebe ter manjšine.

Združeni narodi

Pomembno vlogo pri preprečevanju sovražnega govora igrajo države same. "Države so po mednarodnem pravu dolžne preprečevati spodbujanje sovraštva in se proti njemu boriti. Prav tako so dolžne spodbujati raznolikost, medsebojno razumevanje in solidarnost. Te zaveze morajo okrepiti in izvajati, hkrati pa zagotoviti, da ukrepi, ki jih sprejemajo, ohranjajo svobodo govora ter ščitijo manjšine in druge skupnosti," so pozvali v ZN.

Vlade, lokalne oblasti, verski voditelji, voditelji podjetij in skupnosti so dolžni vlagati v ukrepe za spodbujanje strpnosti, raznolikosti in vključenosti ter se zoperstaviti sovražnemu govoru v vseh njegovih oblikah.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je marca začelo kampanjo z naslovom Mesec boja proti medvrstniškemu nasilju in sovražnemu govoru na spletu. Njen namen je mlade, šolnike in starše ozaveščati o varnem in odgovornem vedenju na spletu ter kako se odzvati v primerih spletnega nasilja.