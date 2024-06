Več kot 175.000 pomilostitev obsojencem zaradi marihuane

Demokratski guverner ameriške zvezne države Maryland Wes Moore je v ponedeljek izdal več kot 175.000 pomilostitev osebam, ki so bile obsojene zaradi posedovanja ali uživanja marihuane, poročajo ameriški mediji. V Marylandu je marihuana legalizirana od 1. januarja 2023.

Marihuano so legalizirali, potem ko je za to na referendumu leta 2022 glasovalo 67 odstotkov volivcev te zvezne države. Poleg Marylanda je marihuana sedaj povsem legalizirana še v 23 zveznih državah ZDA in prestolnici Washington.

Na zvezni ravni je posedovanje in uživanje marihuane še vedno kaznivo dejanje, vendar pa sedanje pravosodno ministrstvo predsednika Joeja Bidena tega aktivno ne preganja.

Guvernerjev ukrep je največja enkratna pomilostitev v zgodovini ZDA in po besedah Moora odpravlja krivice obsojencem ter škodo, ki jo je povzročila tako imenovana vojna proti mamilom.

Pomilostitev predstavlja zmago za državljane Marylanda, ki bodo sedaj lažje prihajali do zaposlitve, izobraževanja in drugih priložnosti, ki so jim bile zaradi kazenske obsodbe zanikane.

"Legalizacija ni izbrisala škode, ki je bila storjena več tisoč prebivalcem Marylanda. Ne izbriše dejstva, da so temnopolte trikrat pogosteje aretirali zaradi marihuane kot pa belce," je dejal Moore in dejal, da bo to opravil njegov ukrep.

Pravosodni minister Marylanda Anthony Brown je prav tako dejal, da se s tem ukrepom popravljajo številne krivice. "Gre za rasno pravičnost in zmago za temnopolte ter druge pripadnike manjšin, ki so jih v preteklosti neproporcionalno bolj zapirali za dejanja, ki so danes zakonita," je izjavil.

