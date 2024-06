Izraelska policija na protestih uporabila tudi vodni top

Na protivladnih protestih v Jeruzalemu več ranjenih in pridržanih

Na protivladnih protestih v Jeruzalemu so v ponedeljek izbruhnili spopadi med udeleženci in policijo. Ranjeni so bili najmanj trije ljudje, več ljudi pa so pridržali. Izraelska policija je uporabila tudi vodni top, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Protestov proti vladi premierja Benjamina Netanjahuja pred stavbo parlamenta se je udeležilo več tisoč ljudi, ki so zahtevali predčasne volitve in dogovor o izpustitvi preostalih talcev iz Gaze. Izgredi pa so izbruhnili, ko so se protestniki premaknili pred rezidenco premierja, kjer je policija uporabila tudi vodni top, da bi razgnala množico.

Izraelska policija je sporočila, da so pridržali najmanj devet ljudi, od tega nekaj v povezavi z lažje poškodovanimi policisti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Izraelu že več mesecev potekajo množični protesti proti vladi. Nasprotniki Netanjahuja obtožujejo, da je ugodil željam svojih skrajnih koalicijskih partnerjev in tako onemogočil iskanje rešitev s pogajanji. Netanjahu to zanika in za zastoj v pogajanjih krivi nepopustljivost palestinskega islamističnega gibanja Hamas. V zadnjem času so se protesti in demonstracije proti Netanjahujevi vladi okrepili.

Hamas je v napadu na jug Izraela 7. oktobra lani zajel 251 talcev, od katerih jih je po ocenah Izraela 116 še vedno v Gazi, med njimi naj bi jih bilo 41 mrtvih. V vojni, ki od takrat divja v Gazi, pa je bilo ubitih več kot 37.300 ljudi, med njimi večinoma otroci in ženske.

