»Število civilnih smrtnih žrtev v oboroženih spopadih se je povečalo za 72 odstotkov«

Zasedanje Sveta Združenih narodov za človekove pravice

Število civilnih smrtnih žrtev oboroženih spopadov po svetu se je lani povečalo za 72 odstotkov, je ob današnjem začetku zasedanja Sveta Združenih narodov za človekove pravice (SČP) izpostavil visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk. Ob tem je opozoril na milijardni primanjkljaj financiranja humanitarne pomoči.

"Podatki, ki jih je zbral moj urad, kažejo, da se je število civilnih smrtnih žrtev v oboroženih spopadih leta 2023 povečalo za 72 odstotkov," je zbranim v Ženevi povedal visoki komisar in poudaril, da se je delež ubitih žensk lani podvojil, ubitih otrok pa potrojil.

Ob tem je opozoril na finančno podhranjenost programov humanitarne pomoči - njihov primanjkljaj naj bi znašal 40,8 milijarde dolarjev oz. dobrih 38 milijard evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Volker Türk,

visoki komisar ZN za človekove pravice

Temu je Türk sopostavil dejstvo, da so se svetovni vojaški izdatki medtem lani povečali za 6,8 odstotkov na 2500 milijard dolarjev. Po njegovih besedah je to najobsežnejše letno povečanje sredstev za vojsko po letu 2009.

V Ženevi se danes začenja 56. redno zasedanje SČP, ki bo potekalo do 12. julija. Kot so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ), bo Slovenija med tematikami posebej pozorno spremljala vprašanja, povezana z enakostjo spolov in opolnomočenjem žensk, odzvala pa se bo tudi na zaskrbljujoče stanje človekovih pravic po svetu.

Na zasedanju bodo med drugim obravnavali zaskrbljujoče stanje človekovih pravic v nekaterih državah, vključno z Afganistanom, Belorusijo, Sudanom, Palestino, Sirijo, Burundijem, Venezuelo, Mjanmarom, Eritrejo in Ukrajino.

Slovenija ima sicer v SČP status države opazovalke in kandidira za članstvo v svetu za obdobje 2026-2028.

