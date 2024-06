»Kitajska podpora ruski obrambni industriji podaljšuje vojno v Ukrajini«

V Pekingu so navedbe o podpiranju Rusije zavrnili kot širjenje lažnih informacij

Kitajska podpora ruski obrambni industriji podaljšuje vojno v Ukrajini in se mora ustaviti, je na torkovi skupni novinarski konferenci z generalnim sekretarjem zveze Nato Jensom Stoltenbergom dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken

© NATO

Kitajska podpora ruski obrambni industriji podaljšuje vojno v Ukrajini in se mora ustaviti, je na torkovi skupni novinarski konferenci z generalnim sekretarjem zveze Nato Jensom Stoltenbergom dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken. V Pekingu so navedbe o podpiranju Rusije zavrnili kot širjenje lažnih informacij.

"Kitajska ne more imeti obojega. Ne more še naprej imeti normalnih trgovinskih odnosov z državami v Evropi in hkrati podpihovati največje vojne, ki smo ji bili priča v Evropi po drugi svetovni vojni."



Jens Stoltenberg,

generalni sekretar zveze Nato

"Kitajska zagotavlja ključno podporo, ki Rusiji omogoča, da ohranja obrambno industrijsko bazo, vojni stroj in vojno. To se mora ustaviti," je dejal Blinken, Stoltenberg pa je ponovil, da se bo morala Kitajska soočiti s posledicami, če bo Rusijo še naprej podpirala.

"Kitajska ne more imeti obojega. Ne more še naprej imeti normalnih trgovinskih odnosov z državami v Evropi in hkrati podpihovati največje vojne, ki smo ji bili priča v Evropi po drugi svetovni vojni," je dejal Stoltenberg, ki je podobno misel izrazil že v ponedeljek, ko ga je gostil ameriški predsednik Joe Biden.

"Kitajska zagotavlja ključno podporo, ki Rusiji omogoča, da ohranja obrambno industrijsko bazo, vojni stroj in vojno. To se mora ustaviti."



Antony Blinken,

ameriški državni sekretar

V Pekingu so navedbe o podpiranju Rusije danes zavrnili kot širjenje lažnih informacij. "Odločno nasprotujemo temu, da ZDA širijo lažne informacije brez kakršnih koli dokazov in krivdo prelagajo na Kitajsko," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lin Jian.

Blinken in Stoltenberg sta izrazila tudi zaskrbljenost zaradi krepitve vezi med Rusijo in Severno Korejo, kjer se trenutno na obisku mudi predsednik Vladimir Putin. V glavnem sta sicer govorila o prihajajočem vrhu Nata, ki bo potekal v Washingtonu od 9. do 11. julija.

21VcH44BrgM

W3xKi1PH83s