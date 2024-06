Janševega ministra preiskujejo kriminalisti

Andrej Vizjak se je zaradi poslov v zadnjih mesecih svojega mandata v tretji Janševi vladi znašel v preiskavi kriminalistov Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU)

Andrej Vizjak

© Borut Krajnc

Andrej Vizjak. minister za okolje in prostor v zadnji vladi Janeza Janše, se je zaradi poslov v zadnjih mesecih svojega mandata znašel v preiskavi kriminalistov Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), poroča portal Necenzurirano. Šlo naj bi za sume nezakonitosti pri dodelitvi sredstev sklada za podnebne spremembe družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS).

Gre za aktivnosti ministrstva v prejšnjem mandatu, ki jih je po menjavi vlade junija 2022 že preiskala izredna revizija na ministrstvu, njene ugotovitve pa so bile za Vizjaka zelo obremenjujoče.

Tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je zoper Vizjaka zaradi suma kršitve integritete v povezavi z umestitvijo ukrepa Promocija v program porabe sredstev sklada za podnebne spremembe 2022-2023 oktobra lani uvedla preiskavo. Na podlagi prvih ugotovitev in zaznanih sumov storitve kaznivega dejanja, neuradno gre za sum zlorabe uradnega položaja, naj bi zadevo predali tudi policiji.

Pod lupo je približno 1,5 milijona evrov, ki jih je sklad namenil družbi HESS iz skupine Gen, v kateri je bil Vizjak zaposlen pred prevzemom ministrske funkcije. Po odhodu iz politike je nato postal direktor podjetja Partner, ki je v lasti HESS, so navedli na portalu Necenzurirano.

Februarja 2022, dva meseca pred parlamentarnimi volitvami, se je prejšnja vlada odločila spremeniti program porabe sredstev iz podnebnega sklada, ki je namenjen sofinanciranju ukrepov za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb.

Pri tem je na predlog takratnega ministrstva za okolje in prostor omenjeno vsoto namenila družbi HESS. Ta bi morala po načrtu s tem denarjem izvesti ukrep "promocije sinergijskih učinkov okoljske in energetske politike za povečevanje odpornosti družbe in spodbujanje prehoda k nizkoogljični družbi", so spomnili na portalu.

Revizorji v izredni reviziji so ugotovili, da se tega ukrepa niso domislili na ministrstvu, ampak v družbi HESS. Iz razpoložljivih dokumentov so razbrali, da je določitev namena ter opis ukrepa in meril za ukrep v izvedbi HESS v okviru njenega Centra za obnovljive vire namesto ministrstva pripravil kar predstavnik družbe, ministrstvo pa je prejeto besedilo preneslo v gradivo za obravnavo v vladi, je jeseni 2022 o ugotovitvah revizije pisal časnik Dnevnik.

Revizorji tudi niso našli dokumentacije, ki bi pričala o tem, zakaj je ministrstvo tej družbi namenilo omenjena sredstva, saj da v državnih strateških dokumentih ni podlage za financiranje tega ukrepa. Našli niso niti "ustrezne in verodostojne investicijske dokumentacije", zato gre pri tem za kršitev javnofinančnih predpisov.

Revizorji so ugotovili še, da je ministrstvo v medresorsko usklajevanje predložilo drugačen dokument kot v javno obravnavo ter s tem kršilo predpise glede sodelovanja javnosti. Obenem so želeli financirati program, s katerim bi HESS pridobival prihodke tudi na trgu. To bi bila kršitev zakona o javnih financah, lahko bi šlo tudi za nedovoljeno državno pomoč.

Ministrstvo, ki ga je tedaj vodil Uroš Brežan, je po ugotovitvah revizije pogodbo o dodelitvi sredstev, ki je bila sklenjena s HESS, odpovedalo. Vizjak je medtem ves čas zatrjeval, da se je dosledno izločal iz zadev, in da tudi pri omenjenem ukrepu ni osebno sodeloval. "Ukrep in program je odobrila vlada," je poudaril po objavi ugotovitev revizije in izpostavil, da HESS na koncu denarja tako ali tako ni dobil.

Necenzurirano je sicer jeseni 2022 poročal, da NPU prejšnje okoljsko ministrstvo preiskuje tudi zaradi poslov s podjetjem Sol.Lex.Sus, ki ga obvladuje nekdanji minister za pravosodje Senko Pličanič.