Putinovi prijatelji v Bruslju

Madžarska bo 1. julija prevzela predsedovanje svetu Evrope, kar bi lahko vplivalo predvsem na podporo Ukrajini. Vlada premierja Viktorja Orbána je namreč naklonjena Kremlju.

Zaveznika: Viktor Orbán in Vladimir Putin na srečanju v Pekingu oktobra 2023

Med najvidnejšimi diplomati Evropske unije je Putinov ljubljenec, 45-letni madžarski zunanji minister Péter Szijjártó, ki ne skriva naklonjenosti Rusiji. Szijjártó ima tesne in zaupne odnose z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom, ki ga imenuje prijatelj. Poznavalci pravijo, da med svojimi pogovori pošljeta proč celo varnostnike. Madžar je od začetka vojne v Ukrajini Rusijo obiskal več kot petkrat. Leta 2021 so mu podelili eno najvišjih priznanj, dovoljenih za nekoga, ki ni Rus, to je red prijateljstva.