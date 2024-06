Porast antisemitizma in sovražnega govora do beguncev

Poročilo Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti

Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) Sveta Evrope je v danes objavljenem letnem poročilu izrazila zaskrbljenost zaradi porasta antisemitskih in protimuslimanskih dejanj od začetka vojne v Gazi oktobra lani, pa tudi primerov sovražnega govora med politiki do beguncev.

Komisija ECRI, ki jo je ustanovil Svet Evrope, v svojem poročilu o boju proti rasizmu, antisemitizmu in nestrpnosti v 46 državah članicah Sveta Evrope ugotavlja, da se je od napadov palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani in vojne v Gazi, ki je sledila, več evropskih držav soočilo z strmim porastom antisemitizma.

Primeri antisemitizma, ki jih omenja poročilo, segajo od sovražnega govora do fizičnih napadov na Jude. "Medtem ko kritika Izraela sama po sebi ne more veljati za antisemitsko, pa lahko to velja za pozivanje k umorom Judov," je zapisano v poročilu za lansko leto.

ECRI je tudi zaskrbljen zaradi znatnega povečanja incidentov, motiviranih iz sovraštva do muslimanov po oktobrskem napadu Hamasa na Izrael.

"Opazili smo številne primere javnega diskurza, ki grožnjo t.i. islamizacije evropskih družb uporablja izključno za volilne namene."



Bertil Cottier,

ECRI

Avtorji poročila ob tem opažajo razvoj bolj "sovražnih narativov" pri političnih voditeljih do beguncev, ki s svojimi izjavami ustvarjajo protipriseljensko vzdušje zaradi politične koristi, zlasti v času volitev.

"Opazili smo številne primere javnega diskurza, ki grožnjo t.i. islamizacije evropskih družb uporablja izključno za volilne namene," je na novinarski konferenci povedal vodja ECRI Bertil Cottier.

Poročilo obenem pozdravlja "izjemna prizadevanja" za sprejem ukrajinskih beguncev, pri čemer pa so avtorji obžalovali pomembne razlike v kakovosti sprejema "beguncev in drugih oseb, ki uživajo mednarodno zaščito", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Nekatere države še naprej omejujejo dostop do azila za Neevropejce," opozarja ECRI in ob tem poudarja, da je treba vsem ljudem, razseljenim zaradi vojne in drugih izrednih razmer, ponuditi zaščito ne glede na narodnost, barvo kože ali vero.